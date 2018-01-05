シドニー株式市場・中盤＝続伸、10年ぶり高値更新

［５日 ロイター］ - 豪 日本時間11時7分 前日比 ％ 始値 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指 6,113.900 + 36.800 + 0.61 6,077.100 数 前営業日終値 6,077.100 ５日中盤のシドニー株式市場の株価は続伸し、約１０年ぶり高値を更新。２０１８年 最初の週をプラス圏で終える見込みだ。世界各地の株高や原油価格上昇を受け、金融株と 鉱業株が高い。 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００指数は一時０．６％上昇し、０８年１月以来の高値となる６１ １４．４を付けた。 金融株が指数の上昇をけん引。銀行大手４行の一角を占めるコモンウェルス銀行<CBA .AX>は１％高で、３週間超ぶりの高値を付けた。他の３行は０．６─１．１％高。 原油価格や金属価格の上昇を背景に、鉱業株も高い。ＢＨＰビリトンは１． ２％上昇し、１５年５月以来の高値。指数上昇への貢献度で上位となった。同社は９営業 日続伸で取引を終えそうで、新年第１週の上昇率は３％を超える公算が大きい。 また、サウス３２は２．５％高で、９週間超ぶりの高値を付けた。 (取引時間中のリポートの表は最新の数値です。文章とは一致しない場合があります)