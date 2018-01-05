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シドニー株式市場・中盤＝続伸、10年ぶり高値更新
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#東京外為市場ニュース
January 5, 2018 / 2:19 AM / a day ago

シドニー株式市場・中盤＝続伸、10年ぶり高値更新

1 分で読む

    ［５日　ロイター］ - 
 豪                   日本時間11時7分     前日比       ％        始値
 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指        6,113.900   + 36.800   + 0.61   6,077.100
 数                                                        
 前営業日終値               6,077.100                                
 
    ５日中盤のシドニー株式市場の株価は続伸し、約１０年ぶり高値を更新。２０１８年
最初の週をプラス圏で終える見込みだ。世界各地の株高や原油価格上昇を受け、金融株と
鉱業株が高い。
    Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００指数は一時０．６％上昇し、０８年１月以来の高値となる６１
１４．４を付けた。
    金融株が指数の上昇をけん引。銀行大手４行の一角を占めるコモンウェルス銀行<CBA
.AX>は１％高で、３週間超ぶりの高値を付けた。他の３行は０．６─１．１％高。
    原油価格や金属価格の上昇を背景に、鉱業株も高い。ＢＨＰビリトンは１．
２％上昇し、１５年５月以来の高値。指数上昇への貢献度で上位となった。同社は９営業
日続伸で取引を終えそうで、新年第１週の上昇率は３％を超える公算が大きい。
    また、サウス３２は２．５％高で、９週間超ぶりの高値を付けた。

    
 (取引時間中のリポートの表は最新の数値です。文章とは一致しない場合があります)

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