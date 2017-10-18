ユーロ圏金融・債券市場＝利回り上昇、米国債に追随

［ロンドン １８日 ロイター］ - ＜金利・債券＞ 米東部時間13時31 分 ＊先物 清算値 前日比 前営業日終 コード 盤 ３カ月物ユーロ 100.33 0.00 100.33 独連邦債２年物 112.21 -0.02 112.23 独連邦債５年物 131.51 -0.17 131.68 独連邦債１０年物 162.18 -0.44 162.62 独連邦債３０年物 165.36 -0.72 166.08 ＊現物利回り 現在値 前日比 前営業日終 コード 盤 独連邦債２年物 -0.722 +0.012 -0.734 独連邦債５年物 -0.309 +0.027 -0.336 独連邦債１０年物 0.396 +0.032 0.364 独連邦債３０年物 1.190 +0.025 1.165 米利上げ観測が高まり米国債利回りが急上昇するなか、ユーロ圏金融・債券市場でも 域内の債券利回りが上がった。 償還年限を問わず、おおむね２━６ｂｐ上昇した。ドイツ１０年債利回りDE10YT=TW EBは３ｂｐ上がって０．３９％。 ニューヨーク連銀のダドリー総裁が、ドル下落や９月の失業率が２００１年来の水準 に改善し、金融政策引き締め継続の根拠になるとの認識を重ねて表明。これを受け、米１ ０年債利回りは４ベーシスポイント（ｂｐ）上昇した。 市場は、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長人事で、トランプ大統領がタカ派色 が濃いとされるジョン・テイラー・スタンフォード大学教授に好印象を抱いている可能性 も織り込む。 米国とドイツの１０年債利回り格差は１９４ｂｐ前後と、４カ月ぶりの 高水準に迫った。 みずほのストラテジストは「ユーロ圏債券の売りは米国債に関係したもの」と話す。 スペイン１０年債利回りは７ｂｐ上昇して１．６２％。アナリストら は、中央政府とカタルーニャ自治州の緊張が材料視されたと指摘する。 スペインのラホイ首相は、カタルーニャ自治州に対し要求した独立宣言の撤回期限が 近づく中、プチデモン自治州首相に「分別ある行動」を取るよう呼び掛けた。 (い)