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ユーロ圏金融・債券市場＝利回り上昇、米国債に追随
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2017年10月18日 / 17:42 / 6日前

ユーロ圏金融・債券市場＝利回り上昇、米国債に追随

2 分で読む

    ［ロンドン　１８日　ロイター］ - 
 ＜金利・債券＞                                                              
 米東部時間13時31                                                            
 分                                                           
 ＊先物            清算値  前日比  前営業日終  コード                        
                                           盤                 
 ３カ月物ユーロ    100.33    0.00      100.33                         
 独連邦債２年物    112.21   -0.02      112.23                          
 独連邦債５年物    131.51   -0.17      131.68                          
 独連邦債１０年物  162.18   -0.44      162.62                          
 独連邦債３０年物  165.36   -0.72      166.08                          
 ＊現物利回り      現在値  前日比  前営業日終  コード                        
                                           盤                 
 独連邦債２年物    -0.722  +0.012      -0.734                               
 独連邦債５年物    -0.309  +0.027      -0.336                               
 独連邦債１０年物   0.396  +0.032       0.364                                
 独連邦債３０年物   1.190  +0.025       1.165                                
    
    米利上げ観測が高まり米国債利回りが急上昇するなか、ユーロ圏金融・債券市場でも
域内の債券利回りが上がった。
    償還年限を問わず、おおむね２━６ｂｐ上昇した。ドイツ１０年債利回りDE10YT=TW
EBは３ｂｐ上がって０．３９％。
    ニューヨーク連銀のダドリー総裁が、ドル下落や９月の失業率が２００１年来の水準
に改善し、金融政策引き締め継続の根拠になるとの認識を重ねて表明。これを受け、米１
０年債利回りは４ベーシスポイント（ｂｐ）上昇した。
    市場は、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長人事で、トランプ大統領がタカ派色
が濃いとされるジョン・テイラー・スタンフォード大学教授に好印象を抱いている可能性
も織り込む。
    米国とドイツの１０年債利回り格差は１９４ｂｐ前後と、４カ月ぶりの
高水準に迫った。
    みずほのストラテジストは「ユーロ圏債券の売りは米国債に関係したもの」と話す。
    
    
    スペイン１０年債利回りは７ｂｐ上昇して１．６２％。アナリストら
は、中央政府とカタルーニャ自治州の緊張が材料視されたと指摘する。
    スペインのラホイ首相は、カタルーニャ自治州に対し要求した独立宣言の撤回期限が
近づく中、プチデモン自治州首相に「分別ある行動」を取るよう呼び掛けた。

    
 (い)

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