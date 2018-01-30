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#東京外為市場ニュース
January 30, 2018 / 5:40 PM / 12 hours ago更新

ユーロ圏金融・債券市場＝利回り低下、緩和縮小に慎重姿勢の見方

2 分で読む

    ［ロンドン　３０日　ロイター］ - 
 ＜金利・債券＞                                                              
 米東部時間12時26                                                            
 分                                                           
 ＊先物            清算値  前日比  前営業日終  コード                        
                                           盤                 
 ３カ月物ユーロ    100.33    0.00      100.33                         
 独連邦債２年物    111.82   +0.02      111.80                          
 独連邦債５年物    130.49   +0.10      130.39                          
 独連邦債１０年物  158.91   +0.20      158.71                          
 独連邦債３０年物  160.92   -0.32      161.24                          
 ＊現物利回り      現在値  前日比  前営業日終  コード                        
                                           盤                 
 独連邦債２年物    -0.530  -0.007      -0.523                               
 独連邦債５年物    -0.011  -0.020       0.009                               
 独連邦債１０年物   0.628  -0.013       0.641                                
 独連邦債３０年物   1.357  +0.007       1.350                                
    
    ユーロ圏金融・債券市場は、域内の国債利回りが低下した。
    ドイツの物価指標が弱く、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が緩和縮小に慎重姿勢をとるとの
見方が聞かれた。
     ドイツ連邦統計庁が発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）速報値は、欧州連合
（ＥＵ）基準（ＨＩＣＰ）で前年比１．４％上昇し、ロイターがまとめた予想の１．６％
に届かなかった。
    前日は、ＥＣＢの緩和縮小期待を背景に利回りが数年来の高水準をつけたが、ドイツ
の統計を受け債券市場に幾分安心感が広がった。
    １０年債利回りは軒並み１━３ベーシスポイント（ｂｐ）低下した。ただ米国債利回
りが高水準を更新する中、午後の取引で域内債券利回りにも多少の上昇圧力が掛かった。
    ドイツ１０年債利回りは前日０．７０７％と約２年ぶり高水準をつけた
が、この日は１ｂｐ程度低下して０．６８％。
    前日、２０１５年終盤以来のプラス圏に浮上したドイツ５年債利回りは再
びマイナス圏に戻った。
    イタリアは７０億ユーロの中長期債（５０年債含む）入札を行った。
    ３月４日のイタリア総選挙を前に、反体制派政党「五つ星運動」が支持を集め懸念が
広がっているが、底堅さを増す域内経済が不安を幾分和らげた。イタリアとドイツの１０
年債利回り差は１３８ｂｐ付近の低水準だ。

    
 (い)

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