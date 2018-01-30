ユーロ圏金融・債券市場＝利回り低下、緩和縮小に慎重姿勢の見方

［ロンドン ３０日 ロイター］ - ＜金利・債券＞ 米東部時間12時26 分 ＊先物 清算値 前日比 前営業日終 コード 盤 ３カ月物ユーロ 100.33 0.00 100.33 独連邦債２年物 111.82 +0.02 111.80 独連邦債５年物 130.49 +0.10 130.39 独連邦債１０年物 158.91 +0.20 158.71 独連邦債３０年物 160.92 -0.32 161.24 ＊現物利回り 現在値 前日比 前営業日終 コード 盤 独連邦債２年物 -0.530 -0.007 -0.523 独連邦債５年物 -0.011 -0.020 0.009 独連邦債１０年物 0.628 -0.013 0.641 独連邦債３０年物 1.357 +0.007 1.350 ユーロ圏金融・債券市場は、域内の国債利回りが低下した。 ドイツの物価指標が弱く、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が緩和縮小に慎重姿勢をとるとの 見方が聞かれた。 ドイツ連邦統計庁が発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）速報値は、欧州連合 （ＥＵ）基準（ＨＩＣＰ）で前年比１．４％上昇し、ロイターがまとめた予想の１．６％ に届かなかった。 前日は、ＥＣＢの緩和縮小期待を背景に利回りが数年来の高水準をつけたが、ドイツ の統計を受け債券市場に幾分安心感が広がった。 １０年債利回りは軒並み１━３ベーシスポイント（ｂｐ）低下した。ただ米国債利回 りが高水準を更新する中、午後の取引で域内債券利回りにも多少の上昇圧力が掛かった。 ドイツ１０年債利回りは前日０．７０７％と約２年ぶり高水準をつけた が、この日は１ｂｐ程度低下して０．６８％。 前日、２０１５年終盤以来のプラス圏に浮上したドイツ５年債利回りは再 びマイナス圏に戻った。 イタリアは７０億ユーロの中長期債（５０年債含む）入札を行った。 ３月４日のイタリア総選挙を前に、反体制派政党「五つ星運動」が支持を集め懸念が 広がっているが、底堅さを増す域内経済が不安を幾分和らげた。イタリアとドイツの１０ 年債利回り差は１３８ｂｐ付近の低水準だ。 (い)