中国・香港株式市場・前場＝上海指数は横ばい、香港株反落

[上海 17日 ロイター] - 中国 前場終値 前日比 % 始値 上海総合指数<.SSE 3,436.6616 + 0.0676 0.00 3,438.5762 C> 前営業日終値 3,436.5940 CSI300指数< 4,238.232 - 20.241 - 0.48 4,261.783 .CSI300> 前営業日終値 4,258.473 香港 前場終値 前日比 % 始値 ハンセン指数 31,724.05 - 180.70 - 0.57 31,825.52 前営業日終値 31,904.75 ハンセン中国株指数 12,744.74 - 42.54 - 0.33 12,742.81 前営業日終値 12,787.28 前場の中国株式市場で、上海総合指数は横ばい。CSI300指 数は、生活必需品株や不動産株の下落に押された。 上海総合指数 前場終値は0.0676ポイント(0.00 %)高の3436.6616。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘柄で構成す るCSI300指数 前場終値は20.241ポイント(0. 48%)安の4238.232。 香港株式市場は反落。 ハンセン指数前場終値は180.70ポイント(0.57 %)安の3万1724.05。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は42.5 4ポイント(0.33%)安の1万2744.74。 *この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「U PDATE」と表示します。 (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場合がありま す)