中国・香港株式市場・前場＝中国株小動き、中国版「ニフティ５０」は上昇　香港続落

[上海 28日 ロイター] - 中国 前場終 前日比 % 始値 値 上海総合指数<. 3,192.8 + 1.620 + 0.05 3,183.6 SSEC> 171 2 334 前営業日終値 3,191.1 969 CSI300指 3,671.2 - 3.472 - 0.09 3,664.1 数 43 63 前営業日終値 3,674.7 15 香港 前場終 前日比 % 始値 値 ハンセン指数<. 25,747. - 92.09 - 0.36 25,735. HSI> 90 21 前営業日終値 25,839. 99 ハンセン中国株 10,447. - 50.15 - 0.48 10,440. 指数 92 54 前営業日終値 10,498. 07 中国株式市場の前場は小動き。 上海総合指数 前場終値は1.6202ポイン ト(0.05%)高の3192.8171。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300 銘柄で構成するCSI300指数前場終値は3 .472ポイント(0.09%)安の3671.243 。 優良な大型株で構成され、中国版「ニフティ・フィ フティ」指数と呼ばれる上海50指数は約2年 ぶり高値。MSCIによる上海A株採用以来、外国人投 資家からの需要が高まっている。 香港株式市場は続落。前日の米株式相場の下落など を嫌気した。 ハンセン指数 前場終値は92.09ポイント (0.36%)安の2万5747.90。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終 値は50.15ポイント(0.48%)安の1万044 7.92。 *この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事 は見出しに「UPDATE」と表示します。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here China big caps buoyed by foreign interest; HK fall as 2nd board hit record low ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない 場合があります)