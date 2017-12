中国・香港株式市場・前場＝反発、指導部の構造改革へのコミットメントを好感

[上海 21日 ロイター] - 中国 前場終値 前日比 % 始値 上海総合指数<.SSEC 3,303.292 + 15.6863 + 0.48 3,281.117 > 0 9 前営業日終値 3,287.605 7 CSI300指数<. 4,069.730 + 39.240 + 0.97 4,023.076 CSI300> 前営業日終値 4,030.490 香港 前場終値 前日比 % 始値 ハンセン指数 29,378.70 + 144.61 + 0.49 29,209.64 前営業日終値 29,234.09 ハンセン中国株指数 11,610.06 + 104.18 + 0.91 11,448.66 前営業日終値 11,505.88 前場の中国・香港株式市場は反発して取引を終えた。中国指導部 が今年の中央経済工作会議で、2018年に供給サイドの構造改革を 深化し、金融システムのリスクを抑制、安定した経済成長を維持する 方針を示したことが好感された。 上海総合指数 前場終値は15.6863ポイント(0.4 8%)高の3303.2920。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘柄で構成す るCSI300指数 前場終値は39.240ポイント(0. 97%)高の4069.730。 ハンセン指数前場終値は144.61ポイント(0.49 %)高の2万9378.70。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は104. 18ポイント(0.91%)高の1万1610.06。 *この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「U PDATE」と表示します。 上海総合指数概要 here.SSEC&st=RIC#/Overview CSI300指数概要 here.CSI300&st=RIC#/Overview 香港ハンセン指数概要 here.HSI&st=RIC#/Overview ハンセン中国株指数 here.HSCE&st=RIC#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here UPDATE 1-中国中央経済会議閉幕、供給サイド改革や金融リスク抑制 安定成長へ China, Hong Kong stocks cheer Beijing's commitment to reform ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ > (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場合がありま す)