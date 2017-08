中国・香港株式市場・前場＝反落

[上海 21日 ロイター] - 中国 前場終値 前日比 % 始値 上海総合指数<.SSE 3,238.15 - 6.7142 - 0.21 3,236.58 C> 05 81 前営業日終値 3,244.86 47 CSI300指数< 3,736.13 - 11.754 - 0.31 3,738.18 .CSI300> 0 5 前営業日終値 3,747.88 4 香港 前場終値 前日比 % 始値 ハンセン指数<.HSI 26,706.3 - 33.90 - 0.13 26,777.4 > 1 4 前営業日終値 26,740.2 1 ハンセン中国株指 10,777.5 - 69.29 - 0.64 10,870.8 数 4 7 前営業日終値 10,846.8 3 前場の中国株式市場は4日ぶりに反落した。ただ、週間では プラスとなる見込み。優良銘柄が上昇した。 上海総合指数 前場終値は6.7142ポイント(0 .21%)安の3238.1505。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘柄で構 成するCSI300指数 前場終値は11.754ポイ ント(0.31%)安の3736.130。 香港株式市場で、ハンセン指数は10営業日ぶりに反落。前 日に2年ぶり高値を更新しており、この日は買いが一服した。 ハンセン指数 前場終値は33.90ポイント(0.1 3%)安の2万6706.31。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は6 9.29ポイント(0.64%)安の1万0777.54。 *この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出し に「UPDATE」と表示します。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here China stocks slip but set to end the week higher; Hong Kon g down ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場合があ ります)