中国・香港株式市場・前場＝大幅下落　中国株は2.1％安、香港株4.9％安

[上海/香港 6日 ロイター] - 中国 前場終値 前日比 % 始値 上海総合指数<.SSE 3,412.54 - 74.949 - 2.15 3,418.01 C> 72 8 00 前営業日終値 3,487.49 70 CSI300指数< 4,179.34 - 94.800 - 2.22 4,182.32 .CSI300> 6 6 前営業日終値 4,274.14 6 香港 前場終値 前日比 % 始値 ハンセン指数<.HSI 30,651.3 - 1593.9 - 4.94 31,028.68 > 1 1 前営業日終値 32,245.2 2 ハンセン中国株指 12,657.7 - 822.11 - 6.10 12,880.15 数 2 前営業日終値 13,479.8 3 中国・香港株式市場は大幅下落して前場を終えた。インフレ 圧力の上昇により、主要中銀が予想より速いペースで利上げを迫 られるとの懸念から、世界的に株式相場が下落した。 中国市場は大幅反落。 上海総合指数 前場終値は74.9498ポイント(2 .15%)安の3412.5472。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘柄で構 成するCSI300指数 前場終値は94.800ポイン ト(2.22%)安の4179.346。 香港株式市場は大幅続落。 ハンセン指数 前場終値は1593.91ポイント(4 .94%)安の3万0651.31。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は82 2.11ポイント(6.10%)安の1万2657.72。 *この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出し に「UPDATE」と表示します。