中国・香港株式市場・前場＝続伸、ＣＳＩ３００は1年7カ月ぶり高値

[上海 1日 ロイター] - 中国 前場終値 前日比 % 始値 上海総合指数<.SSE 3,286.30 + 13.281 + 0.41 3,274.36 C> 95 2 85 前営業日終値 3,273.02 83 CSI300指数< 3,760.76 + 22.89 + 0.61 3,738.73 .CSI300> 4 1 6 前営業日終値 3,737.87 3 香港 前場終 前日比 % 始値 値 ハンセン指数<. 27,524. + 200.0 + 0.73 27,326. HSI> 07 8 04 前営業日終値 27,323. 99 ハンセン中国株 11,021. + 193.5 + 1.79 10,849. 指数 34 0 28 前営業日終値 10,827. 84 中国株式市場は5営業日続伸して前場を終えた。CSI30 0指数は1年7カ月ぶり高値。製造業購買担当者景気指数(PM I)が好感された。 上海総合指数 前場終値は13.2812ポイント( 0.41%)高の3286.3095。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘柄で構 成するCSI300指数 前場終値は22.891ポイ ント(0.61%)高の3760.764。 香港株式市場も続伸。金融株が上昇をけん引した。 ハンセン指数 前場終値は200.08ポイント(0. 73%)高の2万7524.07。2015年6月以来の高水準 。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は1 93.50ポイント(1.79%)高の1万1021.34。 *この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出し に「UPDATE」と表示します。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here China blue-chips hit 19-month high on upbeat factory repor t; Hong Kong up ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場合があ ります)