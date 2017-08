中国・香港株式市場・前場＝続伸

[上海/香港 19日 ロイター] - 中国 前場終値 前日比 % 始値 上海総合指数<.SSE 3,213.08 + 25.518 + 0.80 3,181.40 C> 56 4 15 前営業日終値 3,187.56 72 CSI300指数< 3,707.23 + 40.05 + 1.09 3,660.86 .CSI300> 1 0 7 前営業日終値 3,667.18 1 香港 前場終値 前日比 % 始値 ハンセン指数<.HSI 26,652.1 + 127.16 + 0.48 26,561.8 > 0 1 前営業日終値 26,524.9 4 ハンセン中国株指 10,847.5 + 92.28 + 0.86 10,778.3 数 6 6 前営業日終値 10,755.2 8 前場の中国株式市場は続伸。銀行、消費関連、資源株が上昇 した。 上海総合指数 前場終値は25.5184ポイント( 0.80%)高の3213.0856。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘柄で構 成するCSI300指数 前場終値は40.050ポイ ント(1.09%)高の3707.231。 香港株式市場でハンセン指数は8営業日続伸して前場を終え た。 ハンセン指数 前場終値は127.16ポイント(0. 48%)高の2万6652.10。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は9 2.28ポイント(0.86%)高の1万0847.56。 *この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出し に「UPDATE」と表示します。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here China blue chips power ahead as resource shares surge; HK to rise for 8th day ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場合があ ります)