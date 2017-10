中国・香港株式市場・前場＝続落、Ｓ＆Ｐの格下げ受け

[上海 22日 ロイター] - 中国 前場終値 前日比 % 始値 上海総合指数<.SSE 3,341.72 - 16.092 - 0.48 3,347.15 C> 01 2 69 前営業日終値 3,357.81 23 CSI300指数< 3,821.32 - 16.491 - 0.43 3,826.45 .CSI300> 7 9 前営業日終値 3,837.81 8 香港 前場終値 前日比 % 始値 ハンセン指数 27,874.6 - 235.69 - 0.84 27,949.8 4 3 前営業日終値 28,110.3 3 ハンセン中国株指数 11,100.6 - 97.69 - 0.87 11,140.5 3 9 前営業日終値 11,198.3 2 前場の中国株式市場は続落して終了。朝方には3週間ぶりの 安値を付けた。格付け会社S&Pグローバル・レーティングは前 日、中国の長期ソブリン格付けを「AAマイナス」から「Aプラ ス」に1段階引き下げたと発表した。 ドル高でコモディティー価格が下落するとの見方から、素材 株が2日連続で売られた。 上海総合指数 前場終値は16.0922ポイント(0 .48%)安の3341.7201。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘柄で構 成するCSI300指数 前場終値は16.491ポイン ト(0.43%)安の3821.327。 香港株式市場も続落し、1カ月ぶりの大幅下落となる見通し 。 ハンセン指数前場終値は235.69ポイント(0. 84%)安の2万7874.64。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は97 .69ポイント(0.87%)安の1万1100.63。 *この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出し に「UPDATE」と表示します。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here Hong Kong, China stocks slide after S&P downgrade, N.Korea nuclear threat ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場合があ ります)