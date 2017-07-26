主要決算銘柄／トムソンロイター予想

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２７日に決算が発表される主な上場企業のトムソンロイターアナリスト予想コンセンサスは以下の通り。 銘柄 決算期 利益（億円 アナリスト（人 データ ） ） 花王 17年12月 2018（営業 19 reuters://realtime/ric=4452.T/verb=CompanyData 期（IFRS ） ） キーエンス 18年3月期 2508（営業 17 reuters://realtime/ric=6861.T/verb=CompanyData ） 日産自動車 18年3月期 7332（営業 21 reuters://realtime/ric=7201.T/verb=CompanyData ） ＮＴＴドコ 18年3月期 9764（営業 16 reuters://realtime/ric=9437.T/verb=CompanyData モ ） キヤノン 17年12月 2971（営業 21 reuters://realtime/ric=7751.T/verb=CompanyData 期 ） 予想コンセンサスは、トムソンロイターのスターマインに基づいています。
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