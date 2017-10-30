主要決算銘柄／トムソンロイター予想

３１日に決算が発表される主な上場企業のトムソンロイターアナリスト予想コンセンサスは以下の通り。 銘柄 決算期 利益（億円） アナリスト データ （人） 三菱重工 18年3月期 2227（営業） 12 reuters://realtime/ric=7011.T/verb=CompanyData ヤマトホールディン 18年3月期 324（営業） 11 reuters://realtime/ric=9064.T/verb=CompanyData グス キリンホールディン 17年12月 1562（営業） 15 reuters://realtime/ric=2503.T/verb=CompanyData グス 期 三菱電機 18年3月期 3199（営業） 21 reuters://realtime/ric=6503.T/verb=CompanyData ソニー 18年3月期 5873（営業） 26 reuters://realtime/ric=6758.T/verb=CompanyData パナソニック 18年3月期 3442（営業） 21 reuters://realtime/ric=6752.T/verb=CompanyData 村田製作所 18年3月期 2372（営業） 20 reuters://realtime/ric=6981.T/verb=CompanyData 予想コンセンサスは、トムソンロイターのスターマインに基づいています。