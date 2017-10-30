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主要決算銘柄／トムソンロイター予想
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写真Reuters TV
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#マーケットアイ
2017年10月30日 / 23:01 / 16時間前更新

主要決算銘柄／トムソンロイター予想

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３１日に決算が発表される主な上場企業のトムソンロイターアナリスト予想コンセンサスは以下の通り。
　　
        銘柄                     決算期    利益（億円）  アナリスト                           データ
                                                           （人）    
      三菱重工                  18年3月期  2227（営業）      12           reuters://realtime/ric=7011.T/verb=CompanyData
 ヤマトホールディン             18年3月期  324（営業）       11           reuters://realtime/ric=9064.T/verb=CompanyData
        グス                                                         
 キリンホールディン             17年12月   1562（営業）      15           reuters://realtime/ric=2503.T/verb=CompanyData
        グス                       期                                
 三菱電機                       18年3月期  3199（営業）  21          reuters://realtime/ric=6503.T/verb=CompanyData
 ソニー                         18年3月期  5873（営業）  26          reuters://realtime/ric=6758.T/verb=CompanyData
    パナソニック                18年3月期  3442（営業）      21           reuters://realtime/ric=6752.T/verb=CompanyData
 村田製作所                     18年3月期  2372（営業）  20          reuters://realtime/ric=6981.T/verb=CompanyData
 
    予想コンセンサスは、トムソンロイターのスターマインに基づいています。

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国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

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