主要決算銘柄／トムソンロイター予想

１日に決算が発表される主な上場企業のトムソンロイターアナリスト予想コンセンサスは以下の通り。 銘柄 決算期 利益（億円） アナリスト データ （人） 新日鉄住金 5401.T 18年3月期 3279（経常） 13 reuters://realtime/ric=5401.T/verb=CompanyData ＪＦＥホールディングス 5411.T 18年3月期 2294（経常） 10 reuters://realtime/ric=5411.T/verb=CompanyData 武田薬品工業 4502.T 18年3月期 2157（営業） 13 reuters://realtime/ric=4502.T/verb=CompanyData 花王 4452.T 18年12月期 2167（営業） 16 reuters://realtime/ric=4452.T/verb=CompanyData ＡＮＡＨＤ 9202.T 18年3月期 1737（営業） 11 reuters://realtime/ric=9202.T/verb=CompanyData 予想コンセンサスは、トムソンロイターのスターマインに基づいています。