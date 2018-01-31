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#東京外為市場ニュース
January 31, 2018 / 11:03 PM / a day ago

主要決算銘柄／トムソンロイター予想

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１日に決算が発表される主な上場企業のトムソンロイターアナリスト予想コンセンサスは以下の通り。
　　
             銘柄                        決算期        利益（億円）       アナリスト                         データ
                                                                            （人）    
 新日鉄住金                    5401.T  18年3月期   3279（経常）                   13  reuters://realtime/ric=5401.T/verb=CompanyData
                                                                                      
 ＪＦＥホールディングス        5411.T  18年3月期   2294（経常）                   10  reuters://realtime/ric=5411.T/verb=CompanyData
                                                                                      
 武田薬品工業                  4502.T  18年3月期   2157（営業）                   13  reuters://realtime/ric=4502.T/verb=CompanyData
                                                                                      
 花王                          4452.T  18年12月期  2167（営業）　                 16  reuters://realtime/ric=4452.T/verb=CompanyData
                                                                                      
 ＡＮＡＨＤ                    9202.T  18年3月期   1737（営業）　                 11  reuters://realtime/ric=9202.T/verb=CompanyData
 
        予想コンセンサスは、トムソンロイターのスターマインに基づいています。

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
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国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

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