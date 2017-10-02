再送-〔表〕きょうの投信設定（2日）＝9本

(設定本数を変更し再送します) 注）手数料は上限。税込み。単位は％。 信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンドの信 託報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他 がかかる場合があります。 ファンド名 野村つみたて日本株投信 運用会社 野村 設定上限額 1000万円 設定額 分類 追加型／国内／株式 手数料 なし 信託報酬 0.1836 販売会社 野村証、ＳＢＩ証、新生銀、野村信託 ファンド名 野村つみたて外国株投信 運用会社 野村 設定上限額 1000万円 設定額 分類 追加型／海外／株式 手数料 なし 信託報酬 0.2052 販売会社 野村証、ＳＢＩ証、新生銀、野村信託 ファンド名 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジ あり＞（毎月決算型）／＜限定為替ヘッジあり＞（年２回決算 型決算型）／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）／＜為替ヘッ ジなし＞（年２回決算型） 運用会社 三菱Ｕ国際 設定上限額 各100万円 設定額 分類 追加型／内外／債券 手数料 3.24 信託報酬 1.8144 販売会社 大和証 ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ／１９８０ｓ／ １９９０ｓ 運用会社 三菱Ｕ国際 設定上限額 各1000万円 設定額 分類 追加型／内外／資産複合 手数料 なし 信託報酬 0.54 販売会社 三菱ＵＦＪ信託