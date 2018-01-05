再送-9日の国内・海外経済指標と行事予定

(閣議の時間を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0900 １１月毎月勤労統計速報（厚労省） 0950 閣議、閣議後会見 1030 ５年利付国債（１月債）の発行予定額等 1400 アサヒビール 事業方針説明会 1400 １２月消費動向調査（内閣府） 1400 需給ギャップと潜在成長率（日銀） 1530 経団連会長会見 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月５日（金） 07:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Nov 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Dec 10:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Nov 13:30 米：雇用統計（労働省） Dec 13:30 米：貿易収支（商務省） Nov 15:00 米：製造業新規受注（商務省） Nov 15:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Nov 15:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Dec ◇イベント 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 17:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に参加 "Coordinating Conventional and Unconventional Monetary Policies for Macroeconomic Stability" １月６日（土） 15:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に参加 "Integrating Financial Stability with Monetary Policy" 15:15 米ニューヨーク連銀の市場部門責任者、サイモン・ポッター氏が討論会に参加 "The Balance Sheets of Central Banks and the Shortage of Safe Assets" １月７日（日） 中国：外貨準備（中国人民銀行） Dec 13:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 "What to Expect From the Lower Bound on Interest Rates: Evidence From Derivatives Prices" １月８日（月） 07:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Nov 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Jan 10:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） Nov 10:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Dec 20:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Nov ◇イベント 17:40 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 18:35 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加 21:25 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が討論会に参加 １月９日（火） 00:30 豪：住宅着工許可件数 Nov 07:00 独：鉱工業生産（経済技術省） Nov 07:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Nov 07:45 仏：貿易収支（税関） Nov 10:00 ユーロ圏：失業率（統計局） Nov 11:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Dec 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米：求人労働移動調査（労働省） Nov ◇イベント 15:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁、Ｑ＆Ａセッションに参加 18:00 米財務省３年債入札 世界最大の家電見本市「ＣＥＳ」（１２日まで、米ラスベガス） ＥＣＢ理事会（金利決定なし）