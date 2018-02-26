新規上場企業の横顔：アズ企画設計（3月29日ジャスダック上場）

［東京 ２６日 ロイター］ - ３月２９日にジャスダック上場予定の「アズ企画設 計」 の概要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ 不動産の売買、賃貸借、管理 ≪代表者≫ 代表取締役社長 松本俊人 ≪発行済み株式数≫ 80万株（2018年2月23日） ≪従業員数≫ 37名（2018年1月31日現在） ≪業績≫ 2017年2月期 2016年2月期 売上高（千円） 4,742,250 2,883,749 経常利益（千円） 259,452 26,871 当期利益（千円） 156,832 6,729 １株当たり利益（円） 224.05 9.61 １株当たり純資産（円） 758.78 534.50 配当（円） - - 注）2017年11月1日付けで、1株を500株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2018年3月8日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2018年3月12日から2018年3月16日 ≪公開価格の決定日≫ 2018年3月19日 ≪申込期間≫ 2018年3月20日から2018年3月26日 (以上、2018年2月23日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS