新規上場企業の横顔：アルヒ（12月14日東証上場）

［東京 ８日 ロイター］ - １２月１４日に東証上場予定の「アルヒ」 の 概要は以下のとおり。１部上場か２部上場かは、現在のところ未定。 ≪事業内容≫ 住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業 ≪代表者≫ 代表取締役会長兼社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ 浜田宏 ≪発行済み株式数≫ 3608万0600株（2017年11月7日現在） ≪従業員数・連結≫ 290名（2017年9月30日現在現在） ≪業績・連結≫ 2017年3月期 2016年3月期 売上高（百万円） 21,472 16,904 経常利益（百万円） 4,864 3,104 親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 3,227 1,204 基本的１株当たり当期利益 （円） 91.94 33.70 １株当たり親会社所有者帰属持分（円） 588.36 496.30 配当（円） - - 注）2017年10月13日付けで、1株を100株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2017年11月27日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2017年11月28日から2017年12月4日 ≪売出価格の決定日≫ 2017年12月5日 ≪申込期間≫ 2017年12月7日から2017年12月12日 (以上、2017年11月7日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS