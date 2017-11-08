FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
新規上場企業の横顔：アルヒ（12月14日東証上場）
Sections
編集長のおすすめ
皇太子への権限移譲進むサウジ情勢、押さえておくべきポイント
トップニュース
皇太子への権限移譲進むサウジ情勢、押さえておくべきポイント
中国養豚業に激震、環境対策強化で閉鎖迫られる農家
ワールドニュース
中国養豚業に激震、環境対策強化で閉鎖迫られる農家
日銀総裁に就任すれば、全力でデフレ脱却実現する＝本田・駐スイス大使
Exclusive
経済ニュース
日銀総裁に就任すれば、全力でデフレ脱却実現する＝本田・駐スイス大使
写真Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#マーケットアイ
2017年11月8日 / 02:34 / 1日前

新規上場企業の横顔：アルヒ（12月14日東証上場）

1 分で読む

    ［東京　８日　ロイター］ - １２月１４日に東証上場予定の「アルヒ」        の
概要は以下のとおり。１部上場か２部上場かは、現在のところ未定。

≪事業内容≫    住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業

≪代表者≫　　代表取締役会長兼社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ　浜田宏

≪発行済み株式数≫　　3608万0600株（2017年11月7日現在）

≪従業員数・連結≫　　290名（2017年9月30日現在現在）

≪業績・連結≫
                                       2017年3月期       2016年3月期
売上高（百万円）                            21,472            16,904
経常利益（百万円）                           4,864             3,104
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）     3,227             1,204
基本的１株当たり当期利益 （円）              91.94             33.70
１株当たり親会社所有者帰属持分（円）        588.36            496.30
配当（円）                                       -                 -

注）2017年10月13日付けで、1株を100株に分割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2017年11月27日

≪ブック・ビルディング期間≫    2017年11月28日から2017年12月4日

≪売出価格の決定日≫    2017年12月5日

≪申込期間≫    2017年12月7日から2017年12月12日

(以上、2017年11月7日現在)


    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.