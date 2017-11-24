新規上場企業の横顔：オプティマスグループ（12月26日東証2部上場）

［東京 ２４日 ロイター］ - １２月２６日に東証２部上場予定の「オプティマス グループ」 の概要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ 海外自動車ディーラー向け中古自動車輸出に係る自動車総合サービス事 業 ≪代表者≫ 代表取締役社長 山中信哉 ≪発行済み株式数≫ 502万2525株（2017年11月22日現在） ≪従業員数・連結≫ 437名（2017年10月31日現在） ≪業績・連結≫ 2017年3月期 2016年3月期 売上高（千円） 27,092,505 30,420,116 経常利益（千円） 1,944,974 1,433,681 親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 1,367,532 921,558 １株当たり当期利益 （円） 272.28 186.00 １株当たり純資産（円） 1,642.38 1,412.30 配当（円） - - 注）2017年7月25日付けで、1株を5株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2017年12月7日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2017年12月8日から2017年12月14日 ≪公開価格の決定日≫ 2017年12月15日 ≪申込期間≫ 2017年12月18日から2017年12月21日 (以上、2017年11月22日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS