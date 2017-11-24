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新規上場企業の横顔：オプティマスグループ（12月26日東証2部上場）
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#マーケットアイ
2017年11月24日 / 02:47 / 1日後

新規上場企業の横顔：オプティマスグループ（12月26日東証2部上場）

1 分で読む

    ［東京　２４日　ロイター］ - １２月２６日に東証２部上場予定の「オプティマス
グループ」        の概要は以下のとおり。

≪事業内容≫    海外自動車ディーラー向け中古自動車輸出に係る自動車総合サービス事
業

≪代表者≫　　代表取締役社長　山中信哉

≪発行済み株式数≫　　502万2525株（2017年11月22日現在）

≪従業員数・連結≫　　437名（2017年10月31日現在）

≪業績・連結≫
                                       2017年3月期       2016年3月期
売上高（千円）                          27,092,505        30,420,116
経常利益（千円）                         1,944,974         1,433,681
親会社株主に帰属する当期純利益（千円）   1,367,532           921,558
１株当たり当期利益 （円）                   272.28            186.00
１株当たり純資産（円）                    1,642.38          1,412.30
配当（円）                                       -                 -

注）2017年7月25日付けで、1株を5株に分割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2017年12月7日

≪ブック・ビルディング期間≫    2017年12月8日から2017年12月14日

≪公開価格の決定日≫    2017年12月15日

≪申込期間≫    2017年12月18日から2017年12月21日

(以上、2017年11月22日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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