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新規上場企業の横顔：オプトラン（12月20日東証上場）
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#マーケットアイ
2017年11月16日 / 02:39 / 1日後

新規上場企業の横顔：オプトラン（12月20日東証上場）

2 分で読む

    ［東京　１６日　ロイター］ - １２月２０日に東証上場予定の「オプトラン」<6235
.T>の概要は以下のとおり。１部上場か２部上場かは、現在のところ未定。

≪事業内容≫    光学部品等表面に各種機能膜を成膜（コーティング）する光学薄膜装置
の製造・販売

≪代表者≫　　代表取締役社長執行役員　林為平

≪発行済み株式数≫　　4435万8000株（2017年11月15日現在）

≪従業員数・連結≫　　600名（2017年9月30日現在）

≪業績・連結≫
                                       2016年12月期       2015年12月期
売上高（千円）                          14,903,288        15,278,152
経常利益（千円）                         2,030,122         2,189,379
親会社株主に帰属する当期純利益（千円）   1,466,620         1,484,990
１株当たり当期利益 （円）                    41.16             41.68
１株当たり純資産（円）                      298.24            274.34
配当（円）                               28,000.00         20,000.00

注）2017年3月18日付けで、1株を1,000株に分割、2017年10月13日付けで、1株を3株に分
割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2017年12月1日

≪ブック・ビルディング期間≫    2017年12月5日から2017年12月11日

≪公開価格の決定日≫    2017年12月12日

≪申込期間≫    2017年12月13日から2017年12月18日

(以上、2017年11月15日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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