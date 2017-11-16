新規上場企業の横顔：オプトラン（12月20日東証上場）

［東京 １６日 ロイター］ - １２月２０日に東証上場予定の「オプトラン」<6235 .T>の概要は以下のとおり。１部上場か２部上場かは、現在のところ未定。 ≪事業内容≫ 光学部品等表面に各種機能膜を成膜（コーティング）する光学薄膜装置 の製造・販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長執行役員 林為平 ≪発行済み株式数≫ 4435万8000株（2017年11月15日現在） ≪従業員数・連結≫ 600名（2017年9月30日現在） ≪業績・連結≫ 2016年12月期 2015年12月期 売上高（千円） 14,903,288 15,278,152 経常利益（千円） 2,030,122 2,189,379 親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 1,466,620 1,484,990 １株当たり当期利益 （円） 41.16 41.68 １株当たり純資産（円） 298.24 274.34 配当（円） 28,000.00 20,000.00 注）2017年3月18日付けで、1株を1,000株に分割、2017年10月13日付けで、1株を3株に分 割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2017年12月1日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2017年12月5日から2017年12月11日 ≪公開価格の決定日≫ 2017年12月12日 ≪申込期間≫ 2017年12月13日から2017年12月18日 (以上、2017年11月15日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS