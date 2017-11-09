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新規上場企業の横顔：カチタス（12月12日東証上場）
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#マーケットアイ
2017年11月9日 / 02:31 / 1日前

新規上場企業の横顔：カチタス（12月12日東証上場）

1 分で読む

    ［東京　９日　ロイター］ - １２月１２日に東証上場予定の「カチタス」        
の概要は以下のとおり。１部上場か２部上場かは、現在のところ未定。

≪事業内容≫    戸建の空き家を中心に買取り、リフォームにより再生して販売する中古
住宅再生事業

≪代表者≫　　代表取締役社長　新井健資

≪発行済み株式数≫　　3932万5320株（2017年11月8日）

≪従業員数・連結≫　　668名（2017年9月30日現在）

≪業績・連結≫
                                       2017年3月期       2016年3月期
売上高（百万円）                            61,829            39,337
経常利益（百万円）                           4,807             3,340
親会社株主に帰属する当期利益（百万円）       3,494             1,996
１株当たり利益（円）                         95.95             50.43
配当（円）                                　821.00　　　　　4,698.00            
１株当たり純資産（円）                      308.53            259.13

注）2017年9月22日付けで、1株を30株に分割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2017年11月26日

≪ブック・ビルディング期間≫    2017年11月27日から2017年12月1日

≪売出価格の決定日≫    2017年12月4日

≪申込期間≫    2017年12月5日から2017年12月8日

(以上、2017年11月8日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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