新規上場企業の横顔：カチタス（12月12日東証上場）

［東京 ９日 ロイター］ - １２月１２日に東証上場予定の「カチタス」 の概要は以下のとおり。１部上場か２部上場かは、現在のところ未定。 ≪事業内容≫ 戸建の空き家を中心に買取り、リフォームにより再生して販売する中古 住宅再生事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長 新井健資 ≪発行済み株式数≫ 3932万5320株（2017年11月8日） ≪従業員数・連結≫ 668名（2017年9月30日現在） ≪業績・連結≫ 2017年3月期 2016年3月期 売上高（百万円） 61,829 39,337 経常利益（百万円） 4,807 3,340 親会社株主に帰属する当期利益（百万円） 3,494 1,996 １株当たり利益（円） 95.95 50.43 配当（円） 821.00 4,698.00 １株当たり純資産（円） 308.53 259.13 注）2017年9月22日付けで、1株を30株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2017年11月26日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2017年11月27日から2017年12月1日 ≪売出価格の決定日≫ 2017年12月4日 ≪申込期間≫ 2017年12月5日から2017年12月8日 (以上、2017年11月8日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS