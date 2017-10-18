新規上場企業の横顔：サインポスト（11月21日マザーズ上場）

［東京 １８日 ロイター］ - １１月２１日にマザーズ上場予定の「サインポスト 」 の概要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ 金融機関及び公共機関向けのシステムコンサルティング事業など ≪代表者≫ 代表取締役社長 蒲原寧 ≪発行済み株式数≫ 224万6000株（2017年10月17日現在） ≪従業員数≫ 87名（2017年9月30日現在） ≪業績≫ 2017年2月期 2016年2月期 売上高（千円） 1,723,059 1,436,014 経常利益（千円） 166,751 49,301 当期利益（千円） 106,652 105,079 １株当たり利益（円） 50.16 54.45 １株当たり純資産（円） 180.80 163.34 配当（円） 1,000.00 2,200.00 注）2017年7月31日付けで、1株を100株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2017年10月31日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2017年11月2日から2017年11月9日 ≪公開価格の決定日≫ 2017年11月10日 ≪申込期間≫ 2017年11月14日から2017年11月17日 (以上、2017年10月17日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS