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新規上場企業の横顔：サインポスト（11月21日マザーズ上場）
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#マーケットアイ
2017年10月18日 / 01:58 / 7日前

新規上場企業の横顔：サインポスト（11月21日マザーズ上場）

1 分で読む

    ［東京　１８日　ロイター］ - １１月２１日にマザーズ上場予定の「サインポスト
」        の概要は以下のとおり。

≪事業内容≫    金融機関及び公共機関向けのシステムコンサルティング事業など

≪代表者≫　　代表取締役社長　蒲原寧

≪発行済み株式数≫　　224万6000株（2017年10月17日現在）

≪従業員数≫　　87名（2017年9月30日現在）

≪業績≫
                                       2017年2月期       2016年2月期
売上高（千円）                           1,723,059         1,436,014
経常利益（千円）                           166,751            49,301
当期利益（千円）                           106,652           105,079
１株当たり利益（円）                         50.16             54.45
１株当たり純資産（円）                      180.80            163.34
配当（円）                                1,000.00          2,200.00

注）2017年7月31日付けで、1株を100株に分割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2017年10月31日

≪ブック・ビルディング期間≫    2017年11月2日から2017年11月9日

≪公開価格の決定日≫    2017年11月10日

≪申込期間≫    2017年11月14日から2017年11月17日

(以上、2017年10月17日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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