新規上場企業の横顔：ビープラッツ（4月4日マザーズ上場）

［東京 ２７日 ロイター］ - - ４月４日にマザーズ上場予定の「ビープラッツ」< 4381.T>の概要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ 継続課金の販売・管理プラットフォームの提供 ≪代表者≫ 代表取締役社長 藤田健治 ≪発行済み株式数≫ 100万9480株（2018年2月27日現在） ≪従業員数≫ 41名（2018年1月31日現在） ≪業績≫ 2017年3月期 2016年3月期 売上高（千円） 505,155 363,739 経常利益（千円） -29,215 15,929 当期利益（千円） -30,653 12,302 １株当たり利益（円） -32.40 13.00 １株当たり純資産（円） -615.06 -582.66 配当（円） - - 注）2017年11月30日付けで、1株を20株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2018年3月13日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2018年3月15日から2018年3月22日 ≪公開価格の決定日≫ 2018年3月23日 ≪申込期間≫ 2018年3月27日から2018年3月30日 (以上、2018年2月27日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS