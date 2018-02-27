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東京外為市場ニュース
February 27, 2018 / 7:21 AM / 2 days ago

新規上場企業の横顔：ビープラッツ（4月4日マザーズ上場）

1 分で読む

    ［東京　２７日　ロイター］ - - ４月４日にマザーズ上場予定の「ビープラッツ」<
4381.T>の概要は以下のとおり。

≪事業内容≫    継続課金の販売・管理プラットフォームの提供

≪代表者≫　　代表取締役社長　藤田健治

≪発行済み株式数≫　　100万9480株（2018年2月27日現在）

≪従業員数≫　　41名（2018年1月31日現在）

≪業績≫
                                       2017年3月期       2016年3月期
売上高（千円）                             505,155           363,739
経常利益（千円）                           -29,215            15,929
当期利益（千円）                           -30,653            12,302
１株当たり利益（円）                        -32.40             13.00
１株当たり純資産（円）                     -615.06           -582.66
配当（円）                                       -                 -

注）2017年11月30日付けで、1株を20株に分割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2018年3月13日

≪ブック・ビルディング期間≫    2018年3月15日から2018年3月22日

≪公開価格の決定日≫    2018年3月23日

≪申込期間≫    2018年3月27日から2018年3月30日

(以上、2018年2月27日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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