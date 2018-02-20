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東京外為市場ニュース
February 20, 2018 / 2:09 AM / 2 days ago

新規上場企業の横顔：ファイバーゲート（3月23日マザーズ上場）

1 分で読む

    ［東京　２０日　ロイター］ - ３月２３日にマザーズ上場予定の「ファイバーゲー
ト」        の概要は以下のとおり。

≪事業内容≫    集合住宅及び商業施設などにおけるＷｉ－Ｆｉサービスの提供

≪代表者≫　　代表取締役社長　猪又将哲

≪発行済み株式数≫　　412万5000株（2018年2月19日現在）

≪従業員数・連結≫　　122名（2017年12月31日現在）

≪業績・連結≫
                                       2017年6月期       2016年6月期
売上高（千円）                           2,787,387         1,023,483
経常利益（千円）                           334,836            55,270
親会社株主に帰属する当期純利益（千円）     209,331            27,012
１株当たり当期利益 （円）                    75.92             10.08
１株当たり純資産（円）                      147.15             74.12
配当（円）                                       -                 -

注）2016年1月5日付けで、1株を100株に分割、2017年12月1日付けで、1株を50株に分割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2018年3月6日

≪ブック・ビルディング期間≫    2018年3月7日から2018年3月13日

≪公開価格の決定日≫    2018年3月14日

≪申込期間≫    2018年3月15日から2018年3月20日

(以上、2018年2月19日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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