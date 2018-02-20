新規上場企業の横顔：ファイバーゲート（3月23日マザーズ上場）

［東京 ２０日 ロイター］ - ３月２３日にマザーズ上場予定の「ファイバーゲー ト」 の概要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ 集合住宅及び商業施設などにおけるＷｉ－Ｆｉサービスの提供 ≪代表者≫ 代表取締役社長 猪又将哲 ≪発行済み株式数≫ 412万5000株（2018年2月19日現在） ≪従業員数・連結≫ 122名（2017年12月31日現在） ≪業績・連結≫ 2017年6月期 2016年6月期 売上高（千円） 2,787,387 1,023,483 経常利益（千円） 334,836 55,270 親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 209,331 27,012 １株当たり当期利益 （円） 75.92 10.08 １株当たり純資産（円） 147.15 74.12 配当（円） - - 注）2016年1月5日付けで、1株を100株に分割、2017年12月1日付けで、1株を50株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2018年3月6日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2018年3月7日から2018年3月13日 ≪公開価格の決定日≫ 2018年3月14日 ≪申込期間≫ 2018年3月15日から2018年3月20日 (以上、2018年2月19日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS