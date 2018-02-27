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February 27, 2018 / 1:55 AM / 2 days ago

新規上場企業の横顔：ブティックス（4月3日マザーズ上場）

1 分で読む

    ［東京　２７日　ロイター］ - ４月３日にマザーズ上場予定の「ブティックス」<92
72.T>の概要は以下のとおり。

≪事業内容≫    介護業界を対象とした商談型展示会の開催、介護事業者等のＭ＆Ａ仲介
サービス、ｅコマースでの介護用品の販売等

≪代表者≫　　代表取締役社長　新村祐三

≪発行済み株式数≫　　212万4000株（2018年2月26日現在）

≪従業員数≫　　40名（2018年1月31日現在）

≪業績≫
                                       2017年3月期       2016年3月期
売上高（千円）                           1,112,504           930,211
経常利益（千円）                            66,721            30,537
当期利益（千円）                            47,779            19,745
１株当たり利益（円）                         25.79             13.65
１株当たり純資産（円）                       86.93             64.63
配当（円）                                       -                 -

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2018年3月12日

≪ブック・ビルディング期間≫    2018年3月14日から2018年3月20日

≪公開価格の決定日≫    2018年3月22日

≪申込期間≫    2018年3月26日から2018年3月29日

(以上、2018年2月26日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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