新規上場企業の横顔：ブティックス（4月3日マザーズ上場）

［東京 ２７日 ロイター］ - ４月３日にマザーズ上場予定の「ブティックス」<92 72.T>の概要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ 介護業界を対象とした商談型展示会の開催、介護事業者等のＭ＆Ａ仲介 サービス、ｅコマースでの介護用品の販売等 ≪代表者≫ 代表取締役社長 新村祐三 ≪発行済み株式数≫ 212万4000株（2018年2月26日現在） ≪従業員数≫ 40名（2018年1月31日現在） ≪業績≫ 2017年3月期 2016年3月期 売上高（千円） 1,112,504 930,211 経常利益（千円） 66,721 30,537 当期利益（千円） 47,779 19,745 １株当たり利益（円） 25.79 13.65 １株当たり純資産（円） 86.93 64.63 配当（円） - - ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2018年3月12日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2018年3月14日から2018年3月20日 ≪公開価格の決定日≫ 2018年3月22日 ≪申込期間≫ 2018年3月26日から2018年3月29日 (以上、2018年2月26日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS