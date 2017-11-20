新規上場企業の横顔：ミダック（12月22日名証2部上場）

［東京 ２０日 ロイター］ - １２月２２日に名証２部上場予定の「ミダック」<65 64.NG>の概要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ 産業廃棄物の収集運搬、中間処理、最終処分など ≪代表者≫ 代表取締役社長 矢板橋 一志 ≪発行済み株式数≫ 307万6500株（2017年11月17日） ≪従業員数・連結≫ 181名（2017年10月31日現在） ≪業績・連結≫ 2017年3月期 2016年3月期 売上高（千円） 3,833,383 3,164,000 経常利益（千円） 590,680 326,133 親会社株主に帰属する当期利益（千円） 287,198 46,788 １株当たり利益（円） 93.35 15.21 配当（円） 6,000.00 6,000.00 １株当たり純資産（円） 464.13 382.78 注）2017年7月31日付けで、1株を500株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2017年12月1日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2017年12月5日から2017年12月11日 ≪公開価格の決定日≫ 2017年12月12日 ≪申込期間≫ 2017年12月14日から2017年12月19日 (以上、2017年11月17日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS