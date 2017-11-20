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新規上場企業の横顔：ミダック（12月22日名証2部上場）
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2017年11月20日 / 08:29 / 1日後更新

新規上場企業の横顔：ミダック（12月22日名証2部上場）

1 分で読む

    ［東京　２０日　ロイター］ - １２月２２日に名証２部上場予定の「ミダック」<65
64.NG>の概要は以下のとおり。

≪事業内容≫    産業廃棄物の収集運搬、中間処理、最終処分など

≪代表者≫　　代表取締役社長　矢板橋　一志

≪発行済み株式数≫　　307万6500株（2017年11月17日）

≪従業員数・連結≫　　181名（2017年10月31日現在）

≪業績・連結≫
                                       2017年3月期       2016年3月期
売上高（千円）                           3,833,383         3,164,000
経常利益（千円）                           590,680           326,133
親会社株主に帰属する当期利益（千円）       287,198            46,788
１株当たり利益（円）                         93.35             15.21
配当（円）                                6,000.00          6,000.00
１株当たり純資産（円）                      464.13            382.78

注）2017年7月31日付けで、1株を500株に分割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2017年12月1日

≪ブック・ビルディング期間≫    2017年12月5日から2017年12月11日

≪公開価格の決定日≫    2017年12月12日

≪申込期間≫    2017年12月14日から2017年12月19日

(以上、2017年11月17日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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