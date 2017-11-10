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新規上場企業の横顔：ヴィスコ・テクノロジーズ（12月13日ジャスダック上場）
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#マーケットアイ
2017年11月10日 / 01:58 / 1日後

新規上場企業の横顔：ヴィスコ・テクノロジーズ（12月13日ジャスダック上場）

1 分で読む

    ［東京　１０日　ロイター］ - １２月１３日にジャスダック上場予定の「ヴィスコ
・テクノロジーズ」        の概要は以下のとおり。

≪事業内容≫    画像処理検査装置の製造・販売

≪代表者≫　　代表取締役社長　足立秀之

≪発行済み株式数≫　　62万8500株（2017年11月9日）

≪従業員数・連結≫　　97名（2017年9月30日現在）

≪業績・連結≫
                                       2017年3月期       2016年3月期
売上高（千円）                           2,878,908         2,579,261
経常利益（千円）                           270,706           197,962
親会社株主に帰属する当期純利益（千円）     202,621           133,689
１株当たり利益（円）                        322.39            212.71
１株当たり純資産（円）                    1,727.10          1,370.13
配当（円）                                    1.00            500.00
    
注）2016年11月1日付けで、1株を500株に分割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2017年11月22日

≪ブック・ビルディング期間≫    2017年11月27日から2017年12月1日

≪公開価格の決定日≫    2017年12月4日

≪申込期間≫    2017年12月5日から2017年12月8日

(以上、2017年11月9日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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