新規上場企業の横顔：ヴィスコ・テクノロジーズ（12月13日ジャスダック上場）

［東京 １０日 ロイター］ - １２月１３日にジャスダック上場予定の「ヴィスコ ・テクノロジーズ」 の概要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ 画像処理検査装置の製造・販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長 足立秀之 ≪発行済み株式数≫ 62万8500株（2017年11月9日） ≪従業員数・連結≫ 97名（2017年9月30日現在） ≪業績・連結≫ 2017年3月期 2016年3月期 売上高（千円） 2,878,908 2,579,261 経常利益（千円） 270,706 197,962 親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 202,621 133,689 １株当たり利益（円） 322.39 212.71 １株当たり純資産（円） 1,727.10 1,370.13 配当（円） 1.00 500.00 注）2016年11月1日付けで、1株を500株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2017年11月22日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2017年11月27日から2017年12月1日 ≪公開価格の決定日≫ 2017年12月4日 ≪申込期間≫ 2017年12月5日から2017年12月8日 (以上、2017年11月9日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS