新規上場企業の横顔：世紀（2月8日マザーズ上場）

［東京 ９日 ロイター］ - ２月８日にマザーズ上場予定の「世紀」 の概 要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ 射出成型合理化機器「ランナーレスシステム」の製造販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長 川端秀一 ≪発行済み株式数≫ 104万1000株（2018年1月5日現在） ≪従業員数・連結≫ 186名（2017年11月30日現在現在） ≪業績・連結≫ 2017年3月期 2016年3月期 売上高（千円） 3,115,797 2,930,666 経常利益（千円） 520,910 564,284 親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 338,134 361,391 １株当たり当期利益 （円） 330.52 353.27 １株当たり純資産（円） 1,341.52 1,142.79 配当（円） 173,054.00 193,457.00 注）2017年8月30日付けで、1株を1,500株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2018年1月22日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2018年1月23日から2018年1月29日 ≪公開価格の決定日≫ 2018年1月30日 ≪申込期間≫ 2018年1月31日から2018年2月5日 (以上、2018年1月5日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS