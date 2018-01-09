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新規上場企業の横顔：世紀（2月8日マザーズ上場）
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#東京外為市場ニュース
January 9, 2018 / 6:13 AM / in a day

新規上場企業の横顔：世紀（2月8日マザーズ上場）

1 分で読む

    ［東京　９日　ロイター］ - ２月８日にマザーズ上場予定の「世紀」        の概
要は以下のとおり。

≪事業内容≫    射出成型合理化機器「ランナーレスシステム」の製造販売

≪代表者≫　　代表取締役社長　川端秀一

≪発行済み株式数≫　　104万1000株（2018年1月5日現在）

≪従業員数・連結≫　　186名（2017年11月30日現在現在）

≪業績・連結≫
                                       2017年3月期       2016年3月期
売上高（千円）                           3,115,797         2,930,666
経常利益（千円）                           520,910           564,284
親会社株主に帰属する当期純利益（千円）     338,134           361,391
１株当たり当期利益 （円）                   330.52            353.27
１株当たり純資産（円）                    1,341.52          1,142.79
配当（円）                              173,054.00        193,457.00

注）2017年8月30日付けで、1株を1,500株に分割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2018年1月22日

≪ブック・ビルディング期間≫    2018年1月23日から2018年1月29日

≪公開価格の決定日≫    2018年1月30日

≪申込期間≫    2018年1月31日から2018年2月5日

(以上、2018年1月5日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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