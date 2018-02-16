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東京外為市場ニュース
February 16, 2018 / 1:51 AM / a day ago

新規上場企業の横顔：信和（3月20日東証2部上場）

1 分で読む

    ［東京　１６日　ロイター］ - ３月２０日に東証２部上場予定の「信和」        
の概要は以下のとおり。

≪事業内容≫    主に仮設資材、物流機器を中心とした金属製品の製造販売

≪代表者≫　　代表取締役社長　山田博

≪発行済み株式数≫　　1378万8400株（2018年2月15日現在）

≪従業員数・連結≫　　154名（2018年1月31日現在）

≪業績・連結≫
                                       2017年3月期       2016年3月期
売上収益（千円）                        15,194,280         5,120,211
税引前利益（千円）                       2,559,051         2,134,216
親会社株主に帰属する当期純利益（千円）   1,680,549         1,511,482
基本的１株当たり当期利益（円）              121.88            109.66
１株当たり親会社所有者帰属持                761.15            639.14
配当（円）                                       -                 -

注）2018年1月13日付けで、1株を20株に分割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2018年3月1日

≪ブック・ビルディング期間≫    2018年3月2日から2018年3月8日

≪売出価格の決定日≫    2018年3月9日

≪申込期間≫    2018年3月12日から2018年3月15日

(以上、2018年2月15日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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