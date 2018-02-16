新規上場企業の横顔：信和（3月20日東証2部上場）

［東京 １６日 ロイター］ - ３月２０日に東証２部上場予定の「信和」 の概要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ 主に仮設資材、物流機器を中心とした金属製品の製造販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長 山田博 ≪発行済み株式数≫ 1378万8400株（2018年2月15日現在） ≪従業員数・連結≫ 154名（2018年1月31日現在） ≪業績・連結≫ 2017年3月期 2016年3月期 売上収益（千円） 15,194,280 5,120,211 税引前利益（千円） 2,559,051 2,134,216 親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 1,680,549 1,511,482 基本的１株当たり当期利益（円） 121.88 109.66 １株当たり親会社所有者帰属持 761.15 639.14 配当（円） - - 注）2018年1月13日付けで、1株を20株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2018年3月1日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2018年3月2日から2018年3月8日 ≪売出価格の決定日≫ 2018年3月9日 ≪申込期間≫ 2018年3月12日から2018年3月15日 (以上、2018年2月15日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS