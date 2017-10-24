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新規上場企業の横顔：幸和製作所（11月28日ジャスダック上場）
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#マーケットアイ
2017年10月24日 / 02:12 / 1日前

新規上場企業の横顔：幸和製作所（11月28日ジャスダック上場）

1 分で読む

    ［東京　２４日　ロイター］ - １１月２８日にジャスダック上場予定の「幸和製作
所」        の概要は以下のとおり。

≪事業内容≫    福祉用具の製造・販売

≪代表者≫　　代表取締役社長　玉田秀明

≪発行済み株式数≫　　113万5510株（2017年10月23日）

≪従業員数・連結≫　　421名（2017年9月30日現在）

≪業績・連結≫
                                       2017年2月期       2016年2月期
売上高（千円）                           4,567,943         4,884,862
経常利益（千円）                           303,697           217,676
親会社株主に帰属する当期利益（千円）       210,475           216,119
１株当たり利益（円）                        185.36            190.33
配当（円）                                  522.07                 -
１株当たり純資産（円）                      621.58            489.00

注）2017年8月4日付けで、1株を10株に分割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2017年11月9日

≪ブック・ビルディング期間≫    2017年11月10日から2017年11月16日

≪公開価格の決定日≫    2017年11月17日

≪申込期間≫    2017年11月20日から2017年11月24日

(以上、2017年10月23日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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