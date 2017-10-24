新規上場企業の横顔：幸和製作所（11月28日ジャスダック上場）

［東京 ２４日 ロイター］ - １１月２８日にジャスダック上場予定の「幸和製作 所」 の概要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ 福祉用具の製造・販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長 玉田秀明 ≪発行済み株式数≫ 113万5510株（2017年10月23日） ≪従業員数・連結≫ 421名（2017年9月30日現在） ≪業績・連結≫ 2017年2月期 2016年2月期 売上高（千円） 4,567,943 4,884,862 経常利益（千円） 303,697 217,676 親会社株主に帰属する当期利益（千円） 210,475 216,119 １株当たり利益（円） 185.36 190.33 配当（円） 522.07 - １株当たり純資産（円） 621.58 489.00 注）2017年8月4日付けで、1株を10株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2017年11月9日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2017年11月10日から2017年11月16日 ≪公開価格の決定日≫ 2017年11月17日 ≪申込期間≫ 2017年11月20日から2017年11月24日 (以上、2017年10月23日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS