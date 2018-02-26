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東京外為市場ニュース
February 26, 2018 / 1:58 AM / a day ago

新規上場企業の横顔：日本リビング保証（3月30日マザーズ上場）

1 分で読む

    ［東京　２６日　ロイター］ - ３月３０日にマザーズ上場予定の「日本リビング保
証」        の概要は以下のとおり。

≪事業内容≫    住宅設備の保証サービス、中古不動産の住宅設備等に対する検査補修サ
ービス及び電子マネー発行サービスを行うおうちのトータルメンテナンス事業並びにＢＰ
Ｏ事業

≪代表者≫　　代表取締役社長　安達慶高

≪発行済み株式数≫　　145万2500株（2018年2月23日現在）

≪従業員数・連結≫　　57名（2018年1月31日現在）

≪業績・連結≫
                                       2017年6月期       2016年6月期
売上高（千円）                           1,031,553           869,306
経常利益（千円）                            76,800            45,654
親会社株主に帰属する当期純利益（千円）      89,701            73,011
１株当たり当期利益 （円）                    65.19             53.06
１株当たり純資産（円）                      -64.29           -131.55
配当（円）                                       -                 -

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2018年3月9日

≪ブック・ビルディング期間≫    2018年3月13日から2018年3月19日

≪公開価格の決定日≫    2018年3月20日

≪申込期間≫    2018年3月22日から2018年3月27日

(以上、2018年2月23日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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