新規上場企業の横顔：日本リビング保証（3月30日マザーズ上場）

［東京 ２６日 ロイター］ - ３月３０日にマザーズ上場予定の「日本リビング保 証」 の概要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ 住宅設備の保証サービス、中古不動産の住宅設備等に対する検査補修サ ービス及び電子マネー発行サービスを行うおうちのトータルメンテナンス事業並びにＢＰ Ｏ事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長 安達慶高 ≪発行済み株式数≫ 145万2500株（2018年2月23日現在） ≪従業員数・連結≫ 57名（2018年1月31日現在） ≪業績・連結≫ 2017年6月期 2016年6月期 売上高（千円） 1,031,553 869,306 経常利益（千円） 76,800 45,654 親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 89,701 73,011 １株当たり当期利益 （円） 65.19 53.06 １株当たり純資産（円） -64.29 -131.55 配当（円） - - ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2018年3月9日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2018年3月13日から2018年3月19日 ≪公開価格の決定日≫ 2018年3月20日 ≪申込期間≫ 2018年3月22日から2018年3月27日 (以上、2018年2月23日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS