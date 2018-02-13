新規上場企業の横顔：日総工産（3月16日東証上場）

［東京 １３日 ロイター］ - ３月１６日に東証上場予定の「日総工産」 の概要は以下のとおり。１部上場か２部上場かは、現在のところ未定。 ≪事業内容≫ 製造派遣・製造請負、一般事務派遣・ＢＰＯ、施設介護・在宅介護 ≪代表者≫ 代表取締役社長 清水竜一 ≪発行済み株式数≫ 663万株（2018年2月9日現在） ≪従業員数・連結≫ 1554名（2017年12月31日現在） ≪業績・連結≫ 2017年3月期 2016年3月期 売上高（千円） 53,533,200 47,335,023 経常利益（千円） 833,389 885,759 親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 491,113 460,762 １株当たり当期利益 （円） 74.07 69.50 １株当たり純資産（円） 694.08 635.99 配当（円） 445.00 500.00 注）2017年10月16日付けで、1株を10株に分割、2018年2月1日付けで、1株を2株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2018年2月26日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2018年2月28日から2018年3月6日 ≪公開価格の決定日≫ 2018年3月7日 ≪申込期間≫ 2018年3月8日から2018年3月13日 (以上、2018年2月9日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS