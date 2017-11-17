新規上場企業の横顔：森六ホールディングス（12月20日東証上場）

［東京 １７日 ロイター］ - １２月２０日に東証上場予定の「森六ホールディン グス」 の概要は以下のとおり。１部上場か２部上場かは、現在のところ未定。 ≪事業内容≫ 化学製品全般の販売を行うケミカル事業ならびに自動車四輪部品、二輪 部品の製造販売を行う樹脂加工製品事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長執行役員 三輪繁信 ≪発行済み株式数≫ 1696万株（2017年11月16日現在） ≪従業員数・連結≫ 4311名（2017年10月31日現在） ≪業績・連結≫ 2017年3月期 2016年3月期 売上高（百万円） 170,005 172,224 経常利益（百万円） 5,985 6,076 親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 1,026 3,320 １株当たり当期利益 （円） 69.29 224.23 １株当たり純資産（円） 3,534.18 3,430.32 配当（円） 45.00 40.00 注）2017年10月4日付けで、1株を2株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2017年12月1日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2017年12月4日から2017年12月8日 ≪公開価格の決定日≫ 2017年12月11日 ≪申込期間≫ 2017年12月12日から2017年12月15日 (以上、2017年11月16日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS