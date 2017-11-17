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新規上場企業の横顔：森六ホールディングス（12月20日東証上場）
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#マーケットアイ
2017年11月17日 / 02:13 / 1日後

新規上場企業の横顔：森六ホールディングス（12月20日東証上場）

2 分で読む

    ［東京　１７日　ロイター］ - １２月２０日に東証上場予定の「森六ホールディン
グス」        の概要は以下のとおり。１部上場か２部上場かは、現在のところ未定。

≪事業内容≫    化学製品全般の販売を行うケミカル事業ならびに自動車四輪部品、二輪
部品の製造販売を行う樹脂加工製品事業

≪代表者≫　　代表取締役社長執行役員　三輪繁信

≪発行済み株式数≫　　1696万株（2017年11月16日現在）

≪従業員数・連結≫　　4311名（2017年10月31日現在）

≪業績・連結≫
                                       2017年3月期       2016年3月期
売上高（百万円）                           170,005           172,224
経常利益（百万円）                           5,985             6,076
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）     1,026             3,320
１株当たり当期利益 （円）                    69.29            224.23
１株当たり純資産（円）                    3,534.18          3,430.32
配当（円）                                   45.00             40.00

注）2017年10月4日付けで、1株を2株に分割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2017年12月1日

≪ブック・ビルディング期間≫    2017年12月4日から2017年12月8日

≪公開価格の決定日≫    2017年12月11日

≪申込期間≫    2017年12月12日から2017年12月15日

(以上、2017年11月16日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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