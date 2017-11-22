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新規上場企業の横顔：要興業（12月25日東証2部上場）
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2017年11月22日 / 02:13 / 1日後

新規上場企業の横顔：要興業（12月25日東証2部上場）

1 分で読む

    ［東京　２２日　ロイター］ - １２月２５日に東証２部上場予定の「要興業」<6566
.T>の概要は以下のとおり。

≪事業内容≫    一般・産業廃棄物の収集運搬・中間処理、リサイクル事業

≪代表者≫　　代表取締役社長　藤居秀三

≪発行済み株式数≫　　1420万株（2017年11月21日現在）

≪従業員数・連結≫　　432名（2017年10月31日現在）

≪業績・連結≫
                                       2017年3月期       2016年3月期
売上高（千円）                          10,042,329         9,803,121
経常利益（千円）                         1,052,884         1,143,924
親会社株主に帰属する当期純利益（千円）     744,943           785,234
１株当たり当期利益 （円）                    56.44             59.49
１株当たり純資産（円）                      902.18            849.30
配当（円）                                  300.00            300.00

注）2017年6月11日付けで、1株を100株に分割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2017年12月6日

≪ブック・ビルディング期間≫    2017年12月7日から2017年12月13日

≪公開価格の決定日≫    2017年12月14日

≪申込期間≫    2017年12月15日から2017年12月20日

(以上、2017年11月21日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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