新規上場企業の横顔：要興業（12月25日東証2部上場）

［東京 ２２日 ロイター］ - １２月２５日に東証２部上場予定の「要興業」<6566 .T>の概要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ 一般・産業廃棄物の収集運搬・中間処理、リサイクル事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長 藤居秀三 ≪発行済み株式数≫ 1420万株（2017年11月21日現在） ≪従業員数・連結≫ 432名（2017年10月31日現在） ≪業績・連結≫ 2017年3月期 2016年3月期 売上高（千円） 10,042,329 9,803,121 経常利益（千円） 1,052,884 1,143,924 親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 744,943 785,234 １株当たり当期利益 （円） 56.44 59.49 １株当たり純資産（円） 902.18 849.30 配当（円） 300.00 300.00 注）2017年6月11日付けで、1株を100株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2017年12月6日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2017年12月7日から2017年12月13日 ≪公開価格の決定日≫ 2017年12月14日 ≪申込期間≫ 2017年12月15日から2017年12月20日 (以上、2017年11月21日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS