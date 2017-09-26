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新規上場企業の横顔：Ｃａｓａ（10月31日東証2部上場）
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2017年9月26日 / 07:29 / 25日後

新規上場企業の横顔：Ｃａｓａ（10月31日東証2部上場）

1 分で読む

    ［東京　２６日　ロイター］ - １０月３１日に東証２部上場予定の「Ｃａｓａ」<71
96.T>の概要は以下のとおり。

≪事業内容≫    家賃債務保証

≪代表者≫　　代表取締役社長　宮地正剛

≪発行済み株式数≫　　520万株（2017年9月26日）

≪従業員数≫　　319名（2017年8月31日現在現在）

≪業績≫
                                       2017年1月期       2016年1月期
売上高（千円）                           8,022,013         7,139,646
経常利益（千円）                         1,263,094         1,700,830
当期利益（千円）                           632,522           875,032
１株当たり利益（円）                        121.64            168.28
１株当たり純資産（円）                      987.20            865.56
配当（円）                                       -                 -

注）2017年9月12日付けで、1株を100株に分割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2017年10月13日

≪ブック・ビルディング期間≫    2017年10月16日から2017年10月20日

≪公開価格の決定日≫    2017年10月23日

≪申込期間≫    2017年10月24日から2017年10月27日

(以上、2017年9月26日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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