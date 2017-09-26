新規上場企業の横顔：Ｃａｓａ（10月31日東証2部上場）

［東京 ２６日 ロイター］ - １０月３１日に東証２部上場予定の「Ｃａｓａ」<71 96.T>の概要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ 家賃債務保証 ≪代表者≫ 代表取締役社長 宮地正剛 ≪発行済み株式数≫ 520万株（2017年9月26日） ≪従業員数≫ 319名（2017年8月31日現在現在） ≪業績≫ 2017年1月期 2016年1月期 売上高（千円） 8,022,013 7,139,646 経常利益（千円） 1,263,094 1,700,830 当期利益（千円） 632,522 875,032 １株当たり利益（円） 121.64 168.28 １株当たり純資産（円） 987.20 865.56 配当（円） - - 注）2017年9月12日付けで、1株を100株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2017年10月13日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2017年10月16日から2017年10月20日 ≪公開価格の決定日≫ 2017年10月23日 ≪申込期間≫ 2017年10月24日から2017年10月27日 (以上、2017年9月26日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS