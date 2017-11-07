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新規上場企業の横顔：ＳＧホールディングス（12月13日東証上場）
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2017年11月7日 / 07:45 / 1日前

新規上場企業の横顔：ＳＧホールディングス（12月13日東証上場）

1 分で読む

    ［東京　７日　ロイター］ - １２月１３日に東証上場予定の「ＳＧホールディング
ス」        の概要は以下のとおり。

≪事業内容≫    一般貨物自動車運送事業等を行うグループ会社の経営管理及びそれに付
帯又は関連する業務等

≪代表者≫　　代表取締役社長　町田公志

≪発行済み株式数≫　　3億2019万7200株（2017年11月6日現在）

≪従業員数・連結≫　　4万6185名（2017年10月20日現在）

≪業績・連結≫
                                       2017年3月期       2016年3月期
売上高（百万円）                           930,305           943,303
経常利益（百万円）                          51,208            52,572
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）    28,452            33,975
１株当たり当期利益 （円）                    91.66            106.80
１株当たり純資産（円）                      919.52            735.32
配当（円）                                   36.00             30.00

注）2017年9月21日付けで、1株を3株に分割

≪公開価格の決定方法≫    ブック・ビルディング方式

≪仮条件決定日≫    2017年11月24日

≪ブック・ビルディング期間≫    2017年11月27日から2017年12月1日

≪売出価格の決定日≫    2017年12月4日

≪申込期間≫    2017年12月5日から2017年12月8日

(以上、2017年11月6日現在)

    日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 
    here 
    
    ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS 
    ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS

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