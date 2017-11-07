新規上場企業の横顔：ＳＧホールディングス（12月13日東証上場）

［東京 ７日 ロイター］ - １２月１３日に東証上場予定の「ＳＧホールディング ス」 の概要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ 一般貨物自動車運送事業等を行うグループ会社の経営管理及びそれに付 帯又は関連する業務等 ≪代表者≫ 代表取締役社長 町田公志 ≪発行済み株式数≫ 3億2019万7200株（2017年11月6日現在） ≪従業員数・連結≫ 4万6185名（2017年10月20日現在） ≪業績・連結≫ 2017年3月期 2016年3月期 売上高（百万円） 930,305 943,303 経常利益（百万円） 51,208 52,572 親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 28,452 33,975 １株当たり当期利益 （円） 91.66 106.80 １株当たり純資産（円） 919.52 735.32 配当（円） 36.00 30.00 注）2017年9月21日付けで、1株を3株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2017年11月24日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2017年11月27日から2017年12月1日 ≪売出価格の決定日≫ 2017年12月4日 ≪申込期間≫ 2017年12月5日から2017年12月8日 (以上、2017年11月6日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS