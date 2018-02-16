新規上場企業の横顔：ＳＯＵ（3月22日マザーズ上場）

［東京 １６日 ロイター］ - ３月２２日にマザーズ上場予定の「ＳＯＵ」<9270.T >の概要は以下のとおり。 ≪事業内容≫ ブランド・貴金属・骨董品等の買取及び販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長 嵜本晋輔 ≪発行済み株式数≫ 559万4785株（2018年2月16日現在） ≪従業員数・連結≫ 399名（2018年1月31日現在現在） ≪業績・連結≫ 2017年8月期 2016年8月期 売上高（千円） 22,685,086 21,980,953 経常利益（千円） 1,139,789 449,384 親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 570,978 67,815 １株当たり当期利益 （円） 102.44 12.30 １株当たり純資産（円） 583.71 483.13 配当（円） 88.00 6.13 注）2017年11月25日付けで、1株を5株に分割 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ 2018年3月5日 ≪ブック・ビルディング期間≫ 2018年3月6日から2018年3月12日 ≪公開価格の決定日≫ 2018年3月13日 ≪申込期間≫ 2018年3月14日から2018年3月19日 (以上、2018年2月16日現在) 日本取引所グループの新規上場会社情報は以下でご覧になれます。 here ＩＰＯ値上がり率トップ５ JPN/IPOGAINERS ＩＰＯ値下がり率トップ５ JPN/IPOLOSERS