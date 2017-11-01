新規上場日程一覧（1日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧に なれま す。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＭＦ：マザーズ（外国株） ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 格 ＪＱ シー・エス・ランバー 100 11/15 23.7万株・19.3万株(6.45万 1380─1480 11/6 みずほ 株) ＴＭ サインポスト 100 11/21 19万株・12万株(4.65万株) 2000─2200 11/10 いちよし ＪＱ 幸和製作所 100 11/28 15万株・10.82万株(3.87万株 11/9 11/17 日興 ) ＪＱ ポエック 100 11/28 32万株・14.2万株(6.93万株) 11/8 11/16 野村 ＴＭ クックビズ 100 11/28 30万株・12.28万株(6.34万株 11/8 11/17 大和 ) ＪＱ トレードワークス 100 11/29 20万株・1万株(3.15万株) 11/7 11/16 岡三 ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市場 社名 コード 上場 既上場市 日 場 Ｔ１ ピックルスコーポレーション 11/6 Ｔ２ Ｔ２ 原田工業 11/6 ＪＱ Ｔ セラク 11/20 ＴＭ Ｔ１ ヤマシタヘルスケアホールディン 12/1 グス