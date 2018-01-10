新規上場日程一覧（10日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＭＦ：マザーズ（外国株） ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 格 ＴＲ ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投 1口 2/7 16万1150口・4万1900口(1万0153 1/23 1/30 日興 資証券 口) ＴＭ 世紀 100 2/8 26.02万株・19.52万株(6.83万株) 1/22 1/30 野村 ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 該当なし