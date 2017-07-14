新規上場日程一覧（14日現在）

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* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価格 主幹事 ＴＭ ユニフォームネクスト 100 7/19 20万株・なし(3万株) 2460─2800 2800 野村 Ｔ２ ジェイ・エス・ビー 100 7/20 33.35万株・11.72万株(6.76万株 3100─3200 3200 三菱Ｕモ ) ル ＪＱ クロスフォー 100 7/20 150万株・なし(22.5万株) 710─730 730 みずほ ＴＭ・Ｎ シェアリングテクノロ 100 8/3 60万株・60万株(18万株) 1560─1600 7/26 大和 Ｃ ジー ＴＭ トランザス 100 8/9 38万株・36万株(10万株) 7/20 7/31 いちよし ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市場 社名 コード 上場 既上場市 日 場 Ｔ１ 鎌倉新書 7/21 ＴＭ Ｔ１ インソース 7/21 ＴＭ Ｔ１ 日本コンセプト 7/31 Ｔ２ Ｔ２・Ｎ２ 東芝 8/1 Ｔ１・Ｎ １
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