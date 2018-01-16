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#東京外為市場ニュース
January 16, 2018 / 7:52 AM / a day ago更新

新規上場日程一覧（16日現在）

2 分で読む

    * IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。
    * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。

    
注）所属部が未定の場合は取引所名    
取引所略称は以下の通り  
Ｔ１：東証１部　Ｔ２：東証２部　Ｔ：東証（１部か２部かは未定）　ＪＱ：ジャスダック　
ＴＭ：マザーズ　
ＴＲ：ＲＥＩＴ　ＴＰ：ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ　
Ｎ１：名証１部　Ｎ２：名証２部　ＮＣ：セントレックス　　
Ｆ：福証　ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ  Ｓ：札証　ＳＡ：アンビシャス
 市場  社名                                       コード     単位  上場日  公募・売り出し（追加）           仮条件       公開価   主幹事
                                                                                                                         格       
 ＴＲ  ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投              1口   2/7     16万1150口・4万1900口(1万0153口  1/23         1/30     日興
       資証券                                                              )                                                      
 ＴＭ  世紀                                                   100  2/8     26.02万株・19.52万株(6.83万株)   1/22         1/30     野村
 ＴＲ  ザイマックス・リート投資法人　投資証券                1口   2/15    20万9905口・なし(1万0495口)      1/29         2/6      日興
 
●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧
 市場  社名             コード     上場日   既上場市場
 Ｔ１  ネオジャパン                1/18     ＴＭ
 Ｔ１  象印マホービン              2/5      Ｔ２

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