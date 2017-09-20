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新規上場日程一覧（20日現在） 「翔栄」
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#マーケットアイ
2017年9月20日 / 07:59 / 1ヶ月前

新規上場日程一覧（20日現在） 「翔栄」

3 分で読む

    * IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。
    * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。

    
注）所属部が未定の場合は取引所名    
取引所略称は以下の通り  
Ｔ１：東証１部　Ｔ２：東証２部　Ｔ：東証（１部か２部かは未定）　ＪＱ：ジャスダック　
ＴＭ：マザーズ　ＴＭＦ：マザーズ（外国株）　
ＴＲ：ＲＥＩＴ　ＴＰ：ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ　
Ｎ１：名証１部　Ｎ２：名証２部　ＮＣ：セントレックス　　
Ｆ：福証　ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ  Ｓ：札証　ＳＡ：アンビシャス
 市場   社名                                   コード     単位  上場日  公募・売り出し（追加）          仮条件       公開価格  主幹事
 ＴＭ   ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ                   100  9/22    207.4万株・なし(31.11万株)      1700─2400   2400      日興
 ＪＱ   壽屋                                               100  9/26    30万株・30万株(9万株)           1980─2000   2000      大和
 ＴＭ   ロードスターキャピタル                             100  9/28    74万株・36万株(16.5万株)        1640─1820   1820      みずほ
 ＴＭ   マネーフォワード                                   100  9/29    161.77万株・93.1万株(38.23万株  1350─1550   9/21      日興
                                                                        )                                                      
 Ｔ１   西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング               100  9/29    185万株・185万株(55.5万株)      4500─5250   4750      野村
        ス                                                                                                                     
 ＴＭ   テックポイント・インク                             100  9/29    152万株(22.8万株)・なし         620─650     650       みずほ
 Ｆ                                                                                                                            
 ＴＭ   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                         100  10/5    5万株・373.27万株(56.73万株)    1150─1280   9/27      日興
 ＪＱ   大阪油化工業                                       100  10/5    27万株・26万株(7.95万株)        1830─1860   9/26      野村
 ＴＭ   ウェルビー                                         100  10/5    25万株・166万株(28.65万株)      2400─2580   9/26      みずほ
 ＴＰ   ｇｌｏｂａｌ ｂｒｉｄｇｅ ＨＯＬＤＩ               100  10/17   なし・なし(なし)                                       
        ＮＧＳ                                                                                                                 
 ＴＰ   クボデラ                                           100  10/17   なし・なし(なし)                                       
 ＴＰ   翔栄                                               100  10/24   なし・なし(なし)                                       フィリッ
                                                                                                                               プ
 
●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧
 市場  社名             コード     上場   既上場市
                                   日     場
 Ｔ２  第一カッター興              9/22   ＪＱ
       業                                 
 Ｔ２  アバント                    9/22   ＪＱ

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