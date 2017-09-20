新規上場日程一覧（20日現在） 「翔栄」

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＭＦ：マザーズ（外国株） ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価格 主幹事 ＴＭ ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 100 9/22 207.4万株・なし(31.11万株) 1700─2400 2400 日興 ＪＱ 壽屋 100 9/26 30万株・30万株(9万株) 1980─2000 2000 大和 ＴＭ ロードスターキャピタル 100 9/28 74万株・36万株(16.5万株) 1640─1820 1820 みずほ ＴＭ マネーフォワード 100 9/29 161.77万株・93.1万株(38.23万株 1350─1550 9/21 日興 ) Ｔ１ 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング 100 9/29 185万株・185万株(55.5万株) 4500─5250 4750 野村 ス ＴＭ テックポイント・インク 100 9/29 152万株(22.8万株)・なし 620─650 650 みずほ Ｆ ＴＭ ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 100 10/5 5万株・373.27万株(56.73万株) 1150─1280 9/27 日興 ＪＱ 大阪油化工業 100 10/5 27万株・26万株(7.95万株) 1830─1860 9/26 野村 ＴＭ ウェルビー 100 10/5 25万株・166万株(28.65万株) 2400─2580 9/26 みずほ ＴＰ ｇｌｏｂａｌ ｂｒｉｄｇｅ ＨＯＬＤＩ 100 10/17 なし・なし(なし) ＮＧＳ ＴＰ クボデラ 100 10/17 なし・なし(なし) ＴＰ 翔栄 100 10/24 なし・なし(なし) フィリッ プ ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市場 社名 コード 上場 既上場市 日 場 Ｔ２ 第一カッター興 9/22 ＪＱ 業 Ｔ２ アバント 9/22 ＪＱ