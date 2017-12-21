新規上場日程一覧（21日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます 。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＭＦ：マザーズ（外国株） ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 格 Ｎ２ ミダック 100 12/22 18.2万株・15万株（4.98万株） 1200─1300 1300 岡三 ＪＱ・Ｎ ＡＢホテル 100 12/25 26万株・46万株(10.8万株) 1400─1500 1500 大和 ２ Ｔ２ 要興業 100 12/25 200万株・247.63万株(67.14万株) 700─750 750 野村 Ｔ２ オプティマスグループ 100 12/26 27.06万株・134.06万株(24.16万 1710─1800 1800 野村 株) ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市場 社名 コード 上場日 既上場市場 Ｔ１ エイジア 12/22 Ｔ２ Ｔ２ 日本モーゲージサービ 12/25 ＪＱ ス Ｔ２ エノモト 12/26 ＪＱ Ｔ２ 技研ホールディングス 2018/1/9