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#東京外為市場ニュース
December 21, 2017 / 7:52 AM / in 5 days

新規上場日程一覧（21日現在）

2 分で読む

    * IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。
    * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます
。

    
注）所属部が未定の場合は取引所名    
取引所略称は以下の通り  
Ｔ１：東証１部　Ｔ２：東証２部　Ｔ：東証（１部か２部かは未定）　ＪＱ：ジャスダック　
ＴＭ：マザーズ　ＴＭＦ：マザーズ（外国株）　
ＴＲ：ＲＥＩＴ　ＴＰ：ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ　
Ｎ１：名証１部　Ｎ２：名証２部　ＮＣ：セントレックス　　
Ｆ：福証　ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ  Ｓ：札証　ＳＡ：アンビシャス
 市場       社名                  コード     単位  上場日  公募・売り出し（追加）          仮条件       公開価   主幹事
                                                                                                        格       
 Ｎ２       ミダック                          100  12/22   18.2万株・15万株（4.98万株）    1200─1300      1300  岡三
 ＪＱ・Ｎ   ＡＢホテル                        100  12/25   26万株・46万株(10.8万株)        1400─1500   1500     大和
 ２                                                                                                              
 Ｔ２       要興業                            100  12/25   200万株・247.63万株(67.14万株)  700─750     750      野村
 Ｔ２       オプティマスグループ              100  12/26   27.06万株・134.06万株(24.16万   1710─1800   1800     野村
                                                           株)                                                   
 
●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧
 市場  社名                   コード      上場日    既上場市場
 Ｔ１  エイジア                           12/22     Ｔ２
 Ｔ２  日本モーゲージサービ               12/25     ＪＱ
       ス                                           
 Ｔ２  エノモト                           12/26     ＪＱ
 Ｔ２  技研ホールディングス               2018/1/9

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