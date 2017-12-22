新規上場日程一覧（22日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれま す。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＭＦ：マザーズ（外国株） ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 格 ＪＱ・Ｎ２ ＡＢホテル 100 12/25 26万株・46万株(10.8万株) 1400─1500 1500 大和 Ｔ２ 要興業 100 12/25 200万株・247.63万株(67.14万株) 700─750 750 野村 Ｔ２ オプティマスグルー 100 12/26 27.06万株・134.06万株(24.16万 1710─1800 1800 野村 プ 株) ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市場 社名 コード 上場日 既上場市 場 Ｔ２ 日本モーゲージサービス 12/25 ＪＱ Ｔ２ エノモト 12/26 ＪＱ Ｔ２ 技研ホールディングス 2018/1/9