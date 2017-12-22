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新規上場日程一覧（22日現在）
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#東京外為市場ニュース
December 22, 2017 / 8:17 AM / 4 days ago

新規上場日程一覧（22日現在）

2 分で読む

    * IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。
    * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれま
す。

    
注）所属部が未定の場合は取引所名    
取引所略称は以下の通り  
Ｔ１：東証１部　Ｔ２：東証２部　Ｔ：東証（１部か２部かは未定）　ＪＱ：ジャスダック　
ＴＭ：マザーズ　ＴＭＦ：マザーズ（外国株）　
ＴＲ：ＲＥＩＴ　ＴＰ：ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ　
Ｎ１：名証１部　Ｎ２：名証２部　ＮＣ：セントレックス　　
Ｆ：福証　ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ  Ｓ：札証　ＳＡ：アンビシャス
 市場        社名                コード     単位  上場日  公募・売り出し（追加）          仮条件       公開価   主幹事
                                                                                                       格       
 ＪＱ・Ｎ２  ＡＢホテル                      100  12/25   26万株・46万株(10.8万株)        1400─1500   1500     大和
 Ｔ２        要興業                          100  12/25   200万株・247.63万株(67.14万株)  700─750     750      野村
 Ｔ２        オプティマスグルー              100  12/26   27.06万株・134.06万株(24.16万   1710─1800   1800     野村
             プ                                           株)                                                   
 
●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧
 市場  社名                    コード      上場日      既上場市
                                                       場
 Ｔ２  日本モーゲージサービス              12/25       ＪＱ
 Ｔ２  エノモト                            12/26       ＪＱ
 Ｔ２  技研ホールディングス                2018/1/9

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