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#東京外為市場ニュース
January 25, 2018 / 8:42 AM / a day ago

新規上場日程一覧（25日現在） 「ジェイテックコーポレーション」

2 分で読む

    * IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。
    * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。

    
注）所属部が未定の場合は取引所名    
取引所略称は以下の通り  
Ｔ１：東証１部　Ｔ２：東証２部　Ｔ：東証（１部か２部かは未定）　ＪＱ：ジャスダック　
ＴＭ：マザーズ　ＴＭＦ：マザーズ（外国株）　
ＴＲ：ＲＥＩＴ　ＴＰ：ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ　
Ｎ１：名証１部　Ｎ２：名証２部　ＮＣ：セントレックス　　
Ｆ：福証　ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ  Ｓ：札証　ＳＡ：アンビシャス
 市場  社名                                       コード      単位  上場日  公募・売り出し（追加）           仮条件       公開価   主幹事
                                                                                                                          格       
 ＴＲ  ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投               1口   2/7     16万1150口・4万1900口(1万0153口  10.8万─11   1/30     日興
       資証券                                                               )                                万                    
 ＴＲ  ザイマックス・リート投資法人　投資証券                 1口   2/15    20万9905口・なし(1万0495口)      1/29         2/6      日興
 ＴＭ  Ｍマート                                                100  2/23    45.34万株・13.4万株(8.81万株)    2/2          2/14     みずほ
 ＴＰ  ニッソウ                                                100  2/26    なし・なし(なし)                                       フィリッ
                                                                                                                                   プ
 ＴＭ  ジェイテックコーポレーション                            100  2/28    50万株・50万株(15万株)           2/9          2/20     日興
 
●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧
 市場  社名             コード       上場   既上場市場
                                     日     
 Ｔ２  竹田印刷                      1/26   Ｎ２
 Ｔ１  トリケミカル研                1/26   ＪＱ
       究所                                 
 Ｔ１  象印マホービン                2/5    Ｔ２

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