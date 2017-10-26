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#マーケットアイ
2017年10月26日 / 07:51 / 1日前更新

新規上場日程一覧（26日現在）

3 分で読む

    * IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。
    * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧に
なれます。

    
注）所属部が未定の場合は取引所名    
取引所略称は以下の通り  
Ｔ１：東証１部　Ｔ２：東証２部　Ｔ：東証（１部か２部かは未定）　ＪＱ：ジャスダック　
ＴＭ：マザーズ　ＴＭＦ：マザーズ（外国株）　
ＴＲ：ＲＥＩＴ　ＴＰ：ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ　
Ｎ１：名証１部　Ｎ２：名証２部　ＮＣ：セントレックス　　
Ｆ：福証　ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ  Ｓ：札証　ＳＡ：アンビシャス
 市場  社名                 コード      単   上場日  公募・売り出し（追加）      仮条件       公開価   主幹事
                                        位                                                    格       
 ＴＰ  パパネッツ                       100  10/30   なし・なし(なし)                                  フィリッ
                                                                                                       プ
 Ｔ２  Ｃａｓａ                         100  10/31   22万株・301.5万株(48.52万   2060─2270   2270     日興
                                                     株)                                               
 ＪＱ  シー・エス・ランバ               100  11/15   23.7万株・19.3万株(6.45万   1380─1480   11/6     みずほ
       ー                                            株)                                               
 ＴＭ  サインポスト                     100  11/21   19万株・12万株(4.65万株)    10/31        11/10    いちよし
 ＪＱ  幸和製作所                       100  11/28   15万株・10.82万株(3.87万株  11/9         11/17    日興
                                                     )                                                 
 ＪＱ  ポエック                         100  11/28   32万株・14.2万株(6.93万株)  11/8         11/16    野村
 ＴＭ  クックビズ                       100  11/28   30万株・12.28万株(6.34万株  11/8         11/17    大和
                                                     )                                                 
 ＪＱ  トレードワークス                 100  11/29   20万株・1万株(3.15万株)     11/7         11/16    岡三
 
●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧
 市場  社名                       コード     上場   既上場市
                                             日     場
 ＪＱ  ビジョナリーホールディン              11/1   
       グス                                         
 Ｔ１  ピックルスコーポレーショ              11/6   Ｔ２
       ン

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