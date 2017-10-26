新規上場日程一覧（26日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧に なれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＭＦ：マザーズ（外国株） ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 位 格 ＴＰ パパネッツ 100 10/30 なし・なし(なし) フィリッ プ Ｔ２ Ｃａｓａ 100 10/31 22万株・301.5万株(48.52万 2060─2270 2270 日興 株) ＪＱ シー・エス・ランバ 100 11/15 23.7万株・19.3万株(6.45万 1380─1480 11/6 みずほ ー 株) ＴＭ サインポスト 100 11/21 19万株・12万株(4.65万株) 10/31 11/10 いちよし ＪＱ 幸和製作所 100 11/28 15万株・10.82万株(3.87万株 11/9 11/17 日興 ) ＪＱ ポエック 100 11/28 32万株・14.2万株(6.93万株) 11/8 11/16 野村 ＴＭ クックビズ 100 11/28 30万株・12.28万株(6.34万株 11/8 11/17 大和 ) ＪＱ トレードワークス 100 11/29 20万株・1万株(3.15万株) 11/7 11/16 岡三 ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市場 社名 コード 上場 既上場市 日 場 ＪＱ ビジョナリーホールディン 11/1 グス Ｔ１ ピックルスコーポレーショ 11/6 Ｔ２ ン