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新規上場日程一覧（28日現在）
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#東京外為市場ニュース
December 28, 2017 / 7:59 AM / a day ago

新規上場日程一覧（28日現在）

2 分で読む

    * IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。
    * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。

    
注）所属部が未定の場合は取引所名    
取引所略称は以下の通り  
Ｔ１：東証１部　Ｔ２：東証２部　Ｔ：東証（１部か２部かは未定）　ＪＱ：ジャスダック　
ＴＭ：マザーズ　ＴＭＦ：マザーズ（外国株）　
ＴＲ：ＲＥＩＴ　ＴＰ：ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ　
Ｎ１：名証１部　Ｎ２：名証２部　ＮＣ：セントレックス　　
Ｆ：福証　ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ  Ｓ：札証　ＳＡ：アンビシャス
 市場  社名                                コード     単位  上場日  公募・売り出し（追加）          仮条件  公開価   主幹
                                                                                                            格       事
 ＴＲ  ＣＲＥロジスティクスファンド投資法             1口   2/7     16万1150口・4万1900口(1万0153   1/23    1/30     日興
       人                                                           口)                                              
 
●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧
 市場  社名                   コード     上場日     既上場市場
 Ｔ２  アクロディア                      2018/1/1   ＴＭ
 Ｔ２  マルマエ                          2018/1/1   ＴＭ
 Ｔ２  技研ホールディングス               2018/1/9

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