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新規上場日程一覧（30日現在）
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#マーケットアイ
2017年10月30日 / 08:04 / 1日前

新規上場日程一覧（30日現在）

2 分で読む

    * IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。
    * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧に
なれま
す。

    
注）所属部が未定の場合は取引所名    
取引所略称は以下の通り  
Ｔ１：東証１部　Ｔ２：東証２部　Ｔ：東証（１部か２部かは未定）　ＪＱ：ジャスダック　
ＴＭ：マザーズ　ＴＭＦ：マザーズ（外国株）　
ＴＲ：ＲＥＩＴ　ＴＰ：ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ　
Ｎ１：名証１部　Ｎ２：名証２部　ＮＣ：セントレックス　　
Ｆ：福証　ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ  Ｓ：札証　ＳＡ：アンビシャス
 市場  社名                  コード     単位  上場日  公募・売り出し（追加）      仮条件       公開価   主幹事
                                                                                               格       
 Ｔ２  Ｃａｓａ                          100  10/31   22万株・301.5万株(48.52万   2060─2270   2270     日興
                                                      株)                                               
 ＪＱ  シー・エス・ランバー              100  11/15   23.7万株・19.3万株(6.45万   1380─1480   11/6     みずほ
                                                      株)                                               
 ＴＭ  サインポスト                      100  11/21   19万株・12万株(4.65万株)    10/31        11/10    いちよし
 ＪＱ  幸和製作所                        100  11/28   15万株・10.82万株(3.87万株  11/9         11/17    日興
                                                      )                                                 
 ＪＱ  ポエック                          100  11/28   32万株・14.2万株(6.93万株)  11/8         11/16    野村
 ＴＭ  クックビズ                        100  11/28   30万株・12.28万株(6.34万株  11/8         11/17    大和
                                                      )                                                 
 ＪＱ  トレードワークス                  100  11/29   20万株・1万株(3.15万株)     11/7         11/16    岡三
 
●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧
 市場  社名                          コード      上場   既上場市場
                                                 日     
 ＪＱ  ビジョナリーホールディングス              11/1   
 Ｔ１  ピックルスコーポレーション                11/6   Ｔ２
 Ｔ２  原田工業                                  11/6   ＪＱ
 Ｔ    セラク                                    11/20  ＴＭ

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