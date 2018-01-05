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#東京外為市場ニュース
January 5, 2018 / 8:09 AM / a day ago

新規上場日程一覧（5日現在）

2 分で読む

    * IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。
    * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。

    
注）所属部が未定の場合は取引所名    
取引所略称は以下の通り  
Ｔ１：東証１部　Ｔ２：東証２部　Ｔ：東証（１部か２部かは未定）　ＪＱ：ジャスダック　
ＴＭ：マザーズ　ＴＭＦ：マザーズ（外国株）　
ＴＲ：ＲＥＩＴ　ＴＰ：ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ　
Ｎ１：名証１部　Ｎ２：名証２部　ＮＣ：セントレックス　　
Ｆ：福証　ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ  Ｓ：札証　ＳＡ：アンビシャス
 市場  社名                                      コード    単位   上場   公募・売り出し（追加）            仮条件       公開価   主幹事
                                                                  日                                                    格       
 ＴＭ  世紀株式会社                                        100    2/8    26万200口・19万5200口(OA6万8300   1/22         1/30     野村
                                                                         口)                                                     
 ＴＲ  ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投            1口    2/7    16万1150口・4万1900口(1万0153口)  1/23         1/30     日興
       資証券                                                                                                                    
 
●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧
 市場  社名                コード     上場日      既上場市場
 Ｔ２  技研ホールディング               2018/1/9  
       ス

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