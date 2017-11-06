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新規上場日程一覧（6日現在） 「ＳＧホールディングス」
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#マーケットアイ
2017年11月6日 / 08:01 / 19時間前更新

新規上場日程一覧（6日現在） 「ＳＧホールディングス」

2 分で読む

    * IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。
    * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます
。

    
注）所属部が未定の場合は取引所名    
取引所略称は以下の通り  
Ｔ１：東証１部　Ｔ２：東証２部　Ｔ：東証（１部か２部かは未定）　ＪＱ：ジャスダック　
ＴＭ：マザーズ　ＴＭＦ：マザーズ（外国株）　
ＴＲ：ＲＥＩＴ　ＴＰ：ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ　
Ｎ１：名証１部　Ｎ２：名証２部　ＮＣ：セントレックス　　
Ｆ：福証　ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ  Ｓ：札証　ＳＡ：アンビシャス
 市場  社名                  コード     単位  上場日  公募・売り出し（追加）        仮条件       公開価   主幹事
                                                                                                 格       
 ＪＱ  シー・エス・ランバー              100  11/15   23.7万株・19.3万株(6.45万株)  1380─1480   1480     みずほ
 ＴＭ  サインポスト                      100  11/21   19万株・12万株(4.65万株)      2000─2200   11/10    いちよし
 ＪＱ  幸和製作所                        100  11/28   15万株・10.82万株(3.87万株)   11/9         11/17    日興
 ＪＱ  ポエック                          100  11/28   32万株・14.2万株(6.93万株)    11/8         11/16    野村
 ＴＭ  クックビズ                        100  11/28   30万株・12.28万株(6.34万株)   11/8         11/17    大和
 ＪＱ  トレードワークス                  100  11/29   20万株・1万株(3.15万株)       11/7         11/16    岡三
 ＮＣ  アトリエはるか                    100  12/7    1.6万株・3.5万株（0.76万株）  11/15        11/27    岡三
 Ｔ    ＳＧホールディングス              100  12/13   なし・7158.29万株(719.25万株  11/24        12/4     大和、三菱Ｕモ
                                                      )                                                   ル
 
●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧
 市場  社名                             コード      上場   既上場市場
                                                    日     
 Ｔ１  泉州電業                                     11/9   Ｔ２
 Ｔ１  ソリトンシステムズ                           11/13  Ｔ２
 Ｔ    セラク                                       11/20  ＴＭ
 Ｔ１  ヤマシタヘルスケアホールディン               12/1   
       グス

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